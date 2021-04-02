華春瑩：20多國使節正參訪新疆 親眼肯定中國人權成就

對於歐美國家政府、企業近日對中國新疆政策的質疑，中國外交部今日（2日）表示，上海合作組織秘書長諾羅夫及20多個國家的外交部，3月30日至4月2日到新疆參觀訪問，親眼看到當地民眾生活水平提高，以及中國在保障人權上的突出成就。個別西方反華勢力不擇手段編造謠言，只是為了遏制中國發展。

發言人華春瑩表示，該參訪團在中方官員陪同下，前往烏魯木齊、喀什和阿克蘇3地，參觀了新疆反恐和去極端化鬥爭主題展、烏魯木齊國際大巴扎、喀什古城、艾提尕爾清真寺、柯柯牙綠化工程紀念館等。通過實地參觀考察，親眼看到了新疆前所未有的社會穩定、民族宗教和諧、經濟穩步發展的真實情況。

諾羅夫和多國外交官都表示眼見為實，證明了新疆根本不存在個別國家指摘的所謂侵犯人權、宗教歧視和強迫勞動的情況，而宗教滅絕更是無稽之談。

華春瑩指出，近幾天中方一直關注，有個別美西方反華勢力的確是心有不甘。他們不擇手段、毫無底線編造各種謠言謊言和虛假信息，炮製了諸如「強迫勞動」、「種族滅絕」等荒謬，真正目的就是要服務於他們在新疆製造動盪，牽制和遏制中國發展的戰略陰謀。這些反華勢力甚至拿棉花做文章。昨天中國棉花協會也發表聲明，堅決反對以美國為首的西方各國對新疆紡織服裝供應鏈及其相關產品實施任何限制，支持邀請國外行業協會、品牌商赴新疆調研。

她強調，中方歡迎國外各界人士到新疆去走一走、看一看，相信謠言止於智者，公道自在人心。

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責任編輯：陳建錫

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