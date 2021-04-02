【台鐵出軌】救援人員憶述車廂殘肢遍地 似「人間煉獄」

▲ 救援人員形容事發現場如同「人間煉獄」，殘股遍地都是

台鐵列車駛經花蓮時出軌，導致逾大量乘客死傷。台灣紅十字會的救災隊員林啟豐，是首批抵達現場的救援人員。他形容當時現場如同「人間煉獄」，則踏進車廂已聽到哀號聲四起，遺體和殘肢更是散落一地，包括不少的兒童。他當時只希望盡量拯救生命，「能救一個，算一個」。

林啟豐透露，他與其他隊員在上午11時帶同工具抵達事故現場支援，出事的列車有4至5節車廂在隧道內發生碰撞，很多已經嚴重變形，個別車廂表面甚至已經斷裂。車廂內的狀況更令他印象深刻，不僅椅子變形、東西散落滿地，地上都是血，加上全車斷電，空氣異常悶熱，車廂內外到處散落著殘肢。

救難隊員循著哀號聲趕緊先救出部分傷者，由於傷者大多嚴重骨折，救難隊員能背就背、能抱就抱，希望能救一個算一個，等到他們都獲救送院後，再趕緊將遇難者的遺體抬出，「有的被變形車體夾住，花了大把時間切割車體才救出」。他還看見許多兒童，甚至是嬰兒遇難，同樣身為父親的他於心不忍。

一名基隆市消防局的特搜隊員也透露，部分遇難者在事發時被拋出車廂外，因而遺體殘缺不全，「有的少了腿、有的少了手」；其他遺體則許多都被夾在變形的車廂內。他們全隊人花費2個多小時，共抬出28具遺體。

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責任編輯：陳建錫

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