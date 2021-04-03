清明假期內地出遊人次料達1億 或迎來「補償性返鄉」高峰

內地今日迎來清明節3天假期，從目前航空、高鐵、景區門票、酒店及旅遊產品的預訂情況看，預計內地出遊人次將達1億。同時，作為「就地過年」後的首個小長假，清明假期或將迎來「補償性返鄉」。

春節「就地過年」 清明「補償性返鄉」

據內媒報道，攜程數據顯示，截至3月16日，通過攜程平台預訂清明節假期景區門票的人次恢復至2019年同期水平。從報名情況看，周邊遊、短途近郊遊報名游客佔比超五成，中長線、長線跨省遊增勢顯著；家庭遊是主要出遊形式，親子采摘、主題樂園成為首選。

攜程研究院行業分析師方澤茜表示，受疫情影響，去年清明節假期國內旅遊接待總人數按年減少6成多。今年的情形遠好於去年，從機票、度假酒店、租車自駕、景區門票、跨省跟團遊等產品預訂情況看，清明節假期出遊人次有望恢復至2019年同期水平。內地中高風險地區清零、國內低風險地區憑綠碼自由通行等利好消息進一步刺激出遊熱情，清明假期有望迎來今年首個跨省出遊小高峰。

此外，每年清明節都是返鄉祭祖、踏青出遊的時節，加上今年春節期間大量人群「就地過年」，這個小長假還有可能迎來「補償性返鄉」。

【清明拜山】哈爾濱為環保禁燒冥紙冥幣 網民：給祖先掃碼轉賬？

3月26日，長三角鐵路旅客發送量在今年元旦小長假後首次突破200萬人次、達201.7萬，較2019年同期增長1.8%；其中長三角區域內客流166.2萬、較2019年同期增長4.9%。

民航方面亦呈現穩健恢復發展的態勢。《2021年春節後旅客出行意願分析報告》預測，春運後期出行人次預計是春運前期的4.3倍，超半數春節未返鄉旅客節後有返鄉計劃，預計清明、「五一」假期將迎返鄉小高峰。

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道