【台鐵出軌】林志玲IG寄哀思：希望大家平安度過難關（組圖）

台鐵408車次太魯閣號昨（2日）發生出軌意外，造成50人死亡。台灣的蔡英文總統今日（3日）抵達花蓮，向罹難者家屬表達哀悼，承諾會協助處理後事，傷者也由各醫院救治、提供最好照顧。藝人林志玲、許瑋甯、蕭亞軒、梁靜茹等人都在社交平台上表達哀思。

在台灣，蔡英文今天偕同內政部長徐國勇、交通部長林佳龍、衛福部長陳時中等人抵達花蓮，陸續到收治傷患的醫療院所探訪傷者。蔡英文指出，事故發生後立即成立應變中心、前進指揮所，在各方努力下，全力進行搜救，目前搶修持續進行。

她指出，後續有很多工作要做，感謝在地縣長徐榛蔚的協助，相關部會也全力投入，也希望在這次事故裡的傷者、罹難者的家屬都可以得到政府最大的協助，讓逝者安息，傷者很快康復。

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許多藝人也在社交平台IG上集氣。林志玲表示，「非常心痛，天佑太魯閣號，一起持續為台鐵408車次的乘客集氣祈禱，為救災人員打氣加油，希望大家平安度過難關。」梁靜茹則寫道：「心痛與不捨，以此文擁抱罹難者的家人同哀悼，願搶救工程順利、平安。」、「願傷者平安，願逝者安息。」

許瑋甯在臉書貼出蠟燭照片寫道：「R.I.P. 今天是心碎的一天，願逝者安息傷者平安，搜救人員救護人員你們辛苦了。」蕭亞軒也寫道：「一起為太魯閣號列車的乘客和家人、救護人員、醫療團隊祈禱。」台灣網紅「館長」陳之漢表示，將會捐出新台幣250萬元（約68.1萬港元）協助救災事宜，已經和政府機關聯繫中，待帳號確定後將立即出款。

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責任編輯：尹航

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