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深圳網紅奶茶店引數公里排隊長龍 網民：喝了能補腦？

社會熱點 14:16 2021/04/03

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網紅奶茶風靡內地年輕族群，深圳「文和友」美食廣場中的茶飲店「茶顏悅色」昨日（2日）首日開業，引來綿延數公里的顧客，購買茶顏悅色的代購費或者黃牛號炒到200至500元人民幣不等。

「茶顏悅色」獲小米雷軍投資

綜合內媒報道，深圳「文和友」美食廣場2日開業，網紅茶飲店「茶顏悅色」快閃店同日開業，亦是該店首次進駐深圳。

上午11點08分，線上排隊的號碼已經近7,000號。有網友在網絡上稱，「我一大早就約了個號碼，就想看看這晚上下班能不能進得去、喝的上一杯茶顏悅色。」截至下午17：10，就已經排了超54,000號。

有網民發問：你們都不用上班嗎？還有網民表示，「這奶茶補腦子嗎？」

有網民表示，「這奶茶補腦子嗎？」該評論獲得高讚。（網上圖片）

下午接近18時，茶顏悅色官方微博表示，排號數不是購買奶茶的排隊人數，而是深圳文和友的桌號排到這個數。茶顏悅色並表示，天氣炎熱，大家做好疫情防範措施，錯峰來深圳文和友玩。

報道指出，此次茶顏悅色為深圳文和友的快閃店，為期3個月，不接受消費者線上點單。也就是說，消費者要排兩次隊，除了預約進深圳文和友，還得在負一樓、三樓的兩個茶顏門店排隊，歷經兩次排隊歷程才可以喝得上這杯網紅奶茶。

昨日網絡上已經流出黃牛號和代購代排茶顏悅色相關商品。購買茶顏悅色的代購費或者黃牛號，已經炒到200至500元人民幣不等。

茶顏悅色誕生於2013年，起步於長沙，2019年7月獲得小米董事長雷軍旗下公司投資。

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責任編輯：尹航

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