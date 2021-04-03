【台鐵出軌】30位死者身份已確認 習近平向遇難同胞表示哀悼

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台鐵408車次太魯閣號昨（2日）發生出軌意外，造成50人死亡，中共總書記習近平向遇難同胞表示深切哀悼，向遇難者家屬及受傷同胞表示誠摯慰問，祝願傷者早日康復。目前救援工作暫告結束，台灣相關部門介紹，目前已確認30位死者身份，確認人數持續增加中。
太魯閣號昨天在花蓮清水隧道疑遭工程車砸中出軌，50人罹難。台灣的高等檢察署今天凌晨表示，花蓮地檢署已完成初步相驗，確認身份者30名，確認人數持續增加中。
高檢署說，若身份尚無法確認，將採取家屬DNA檢體，由法務部法醫研究所與內政部刑事警察局鑑識中心全天候24小時鑑驗，儘速協助家屬確認死者身份。
同時，台鐵局在官網上設置「0402台鐵408次太魯閣號事故」專區，公布死傷者名單，供家屬查詢。
事故發生後，大陸有關方面高度關切。中共總書記習近平向遇難同胞表示深切哀悼，向遇難者家屬及受傷同胞表示誠摯慰問，祝願傷者早日康復。國台辦、海協會對在事故中不幸遇難的同胞表達深切悼念，對遇難者家屬及受傷同胞表達誠摯慰問。
【台鐵事故】台鐵半世紀最嚴重意外 撞工程車出軌釀50死逾百傷（第八版）
責任編輯：尹航