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【台鐵出軌】獲救孩童：媽媽還卡在座位上 要我先逃命

社會熱點 16:30 2021/04/03

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台鐵太魯閣號出軌事故釀50人死，災禍中顯現淚水和溫情。有人轉述一名孩童獲救時呢喃「我媽媽還卡在座位上，她要我先逃命」；一女子事後回憶指，丈夫是為保護她才不幸罹難。

女乘客倖存 回憶指丈夫為保護自己而死

據台灣的中央社報道，楊姓的士司機剛好載到逃過一劫的列車乘客黃姓父子。司機說，大約下午2時許，載著事故列車乘客的遊覽車抵達花蓮火車站，車上是沒有大礙的乘客，他們下車後多數由志工導引進入後站，但這對黃姓父子只想快點回家，便攔下他的計程車，要趕到吉安鄉與孩子的母親團聚。

黃父告訴楊司機，當時火車突然煞車，發出強烈尖銳、刺耳聲音，「我們買站票坐地上的人」就直接順走道向前滑行7、8排座位的距離，一群人東倒西歪擠成一團，接著就是劇烈撞擊，「我們幸好坐最後一節車廂，緊急煞車時，心裡只有一個預感，這絕對出大事了。」

黃父向楊司機說，他們還有找到門可以逃出，進入隧道的車廂，有的人破窗逃、有的人爬屋頂、有的人滿身是血，有的人在找親人；40、50輛救護車進進出出，當時見到同車廂一名孩童被救出時，喃喃說著：「我媽媽還卡在座位上，她要我先逃命。」

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據中時新聞網報道，從台北返回花蓮掃墓的30歲楊姓女乘客，在這起重大事故中倖存，但與他一同返鄉的丈夫不幸罹難。

楊女也在這次事故中受傷，救難人員本來安排她到慈濟醫院包紮治療，但人去醫院之前，必須到花蓮殯儀館認領先生的遺體，辦完手續後才去慈濟，她難過表示，他與老公返鄉掃墓才會搭這輛列車，因為買不到坐票，就買了站票，二人當時是站在5車與6車車廂之間的走道。

回憶事發瞬間，楊女當時表示，她的背部被撞傷，頭好像也有撞到，所以撞擊後的事情就沒有什麼印象，不過記得一些跟先生有關的片段「他是為了保護我才走了」、「我有抓住我丈夫，可是他還是走掉了」。

責任編輯：尹航

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