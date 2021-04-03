中韓外長廈門會晤 王毅指時機恰當：中韓保持戰略溝通非常重要

南韓外交部長官鄭義溶周六（3日）在廈門同中國國務委員兼外交部長王毅舉行會談。雙方就韓半島和平進程和進一步深化韓中關係等事宜深入交換意見，達成廣泛共識。王毅表示，中韓保持戰略溝通非常重要，此次會談時機非常恰當。

王毅：中韓保持戰略溝通非常重要

據韓聯社報道，鄭義溶在會上高度評價，疫情背景下兩國通過領導人間的電話會談、中國外長訪韓等保持高層溝通，還開通「快捷通道」，樹立了攜手抗疫的典範。他說，在全球經濟不景氣的情況下，兩國經貿合作穩步推進，並提及韓中文化交流年稱，雙方不斷致力於增進相互理解和友誼。

鄭義溶指出，實現韓半島無核化、建立韓半島永久和平機制是韓中兩國的共同目標，感謝中方始終支持韓方推進韓半島和平進程，期待中方在推進半島無核化進程和維護半島和平穩定方面發揮更大作用。

報道引述王毅表示，中韓保持戰略溝通非常重要，此次會談時機非常恰當。他強調，中韓是永久的鄰居。兩國共同攜手走過了不平凡的2020年，中韓關係經受住了疫情考驗，使兩國合作關係更加牢固。他提及今年是中韓文化交流年，明年兩國將迎來建交30周年，並表示中方願同韓方進一步深化雙邊關係。

王毅指出，中韓兩國都是本地區的重要國家，也是戰略合作伙伴，在維護地區乃至世界和平與穩定方面具有相同或相似的立場。中方願同韓方一道通過對話推進半島問題政治解決進程。

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王毅還表示，中方將堅定維護以聯合國為核心的國際體系，堅定維護和以國際法為基礎的國際秩序和多邊主義，努力擴大各國共同利益匯合點。

稍早前有分析指出，中韓外長會晤選址在廈門或折射出中方政治意圖。在兩岸關係緊張、美國借台灣對華施壓的大背景下，選址廈門可釋放韓中友好信息，藉此牽制美國。另外，鄭義溶3月31日在記者會上表示，對南韓而言，美中不是二選一的選項，兩國也從未對南韓提出相關要求。

責任編輯：尹航

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