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清明長假不太平  江蘇車禍加浙江船難至少23死（組圖，有片）（第二版）

社會熱點 16:11 2021/04/04

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【清明假期】江蘇貨車撞大巴恐怖交通意外  至少11死

內地清明小長假接連發生嚴重事故，浙江舟山外海一艘漁船周日（4日）沉沒，至少12人罹難，還有4人失蹤；而同一天凌晨，瀋海高速公路江蘇鹽城段也發生連環車禍，至少已造成11人死亡。

（新增同日發生浙江海難）

貨車與大巴事發在4日晨1時許，瀋海高速k898公里處，一輛大貨車（遼B-3Y69掛）穿越中央護欄後與一輛大客車（滬D-L4452)發生碰撞，造成大客車翻車，現場交通單向中斷。其後，後方2輛貨車又相繼發生追尾碰撞。

記者從江蘇省交通綜合執法局、鹽城市公安局等多個部門核實了解到，截至目前，事故已造成11人死亡，受傷人數仍有待統計。

江蘇貨車撞大巴連環車禍

經現場人員初步核實：大客車（滬D-L4452)爲上海市至江蘇省連雲港市灌雲縣的班線客車，車輛所屬公司爲上海新大都客運有限公司，車輛相關資質證件合法有效。肇事貨車未超載，橫穿中央護欄原因尚有待調查。

至於漁船海難，央視報道，一艘江蘇籍漁船「蘇啟漁03434」在浙江省舟山市外海沉沒，船上載有20人。截至周日下午3時，已有12人無生命跡象，另有4人仍失蹤。

國家交通運輸部公布，3日全國鐵路、公路、水路和民航發送旅客總量達5134.4萬人次，較上個月同日增長14.23%，年增率則高達157.26%；但仍較2019年同期、即疫情前下降3.04%。

江蘇貨車撞大巴連環車禍組圖：

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責任編輯：鄧國強

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