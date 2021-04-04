【新疆棉花】郭艾倫寧光腳板不穿鞋  這樣跟Nike割席？（有片）

新疆棉花風暴仍未平息，國際運動廠牌Nike因曾拒用新疆棉花，處於內地民眾抵制的「風眼」。中國男子籃球職業聯賽CBA球星、效力遼寧飛豹俱樂部的郭艾倫是Nike代言人之一，他沒明確跟Nike切割，但日前發出一段曬球技的影片中，穿著李寧牌球衣，腳板卻沒穿Nike、只套上襪子，光腳舉動被指似乎有所暗示。

郭艾倫與易建聯都Nike簽約的兩大CBA招牌球星，其中易建聯上月28日、也就是棉花風暴高燒時，出席東莞石龍的商業活動仍然代言Nike，為一個Nike籃球簽名，結果惹怒一些內地網民。

【新疆棉花】易建聯繼續代言Nike在籃球簽名 結果這樣

【新疆棉花】美女網紅疑這樣跟Nike等割席：我以前穿的都是A貨

大概前車可鑑，郭艾倫多天未現身後，日前在社交網站發布一段自己近況的影片，曬出一段運球影片，吸引眾多球迷。

畫面中，郭艾倫展示的球技，都不是什麼驚人高難度動作，重點似乎落在他的裝束上；片中他從衣服到襪子都是李寧牌產品，只是腳上沒有穿鞋、也就是沒有著上代言的Nike球鞋。

易建聯前車可鑑 與Nike「保持距離」

社交媒體上，人們紛紛猜測，郭艾倫這樣曲線與Nike割席。而遼寧男籃官方此前宣布，郭艾倫腰傷無法出戰的理由，也被指是作為Nike代言人的他，要暫時作出「掩護」。

報道說，郭艾倫作為Nike的簽約球員，本要履行合約，但目前中國內地上下一片抵制Nike的聲音中，令他履行代言工作遇到困難。

值得注意是，郭艾倫已經連續缺席3場比賽，目前距離CBA季後賽時間僅僅剩下不到2周時間，郭艾倫有需要儘快去處理Nike事件，以回歸到遼寧隊陣容名單。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

新疆棉花風暴擴大 中國足協譴責「最大贊助商」NIKE（第二版）

【新疆棉花】華為小米等加入抵制 踢走Nike及adidas官方App

【新疆棉花】Nike直播間女主播忍淚：別罵我 不賣貨但得上班

【新疆棉花】H&M、Nike倘失中國市場會怎樣？內媒計了這條數

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解