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美羅斯福號航母突巡南海  京智庫提示美方一危險趨勢

國情動向 14:31 2021/04/04

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美羅斯福號航母突巡南海  京智庫提示美方一危險趨勢

中美地緣政治角力未有緩和，拜登政府更有升級事態跡象。中方智庫稱，美軍「羅斯福號（USS Theodore Roosevelt）」航母戰鬥群周日（4日）上午8時突經由馬六甲海峽進入南海；該智庫稱，美軍航母行動近期變得突然、且規律性降低，反映美方區內活動可能變得更頻繁。

作為中方智庫的「南海戰略態勢感知」官方微博發布，其AIS訊號顯示，由羅斯福號航母、拉塞爾號（USS Russell）驅逐艦、邦克山號（USS Bunker Hill）巡洋艦組成的戰鬥群，周日上午8時經由馬六甲海峽進入南海。

這是羅斯福號2021年第三次進入南海活動。

美航母進出南海頻次　或大幅攀升

南海戰略態勢感知計劃主任胡波曾就美軍航母南海行動的新特點作出分析稱：

最近，美軍航母的行動變得突然而規律性降低，實戰部署的意味顯著加強……如果持續這種思路，我們將會看到美航母進出南海的頻次大幅攀升，也許每年會達到數十次。

美航母巡南海圖「演肌肉」  羅斯福號卻再爆新冠疫情

美軍3航母罕見聚首印太 戰略圍堵中國全升級？

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軍事媒體Alert 5同一天也在Twitter官方帳戶上發布消息稱，美軍羅斯福號航母打擊群正在經由馬六甲海峽進入南海。

軍事媒體Alert 5同一天也在Twitter官方帳戶上發布消息稱，美軍羅斯福號航母打擊群正在經由馬六甲海峽進入南海。

USS Theodore Roosevelt entering South China Sea

據了解，羅斯福號近日在印度洋東部巡航，其姊妹艦艾森豪威爾號（USS Dwight D. Eisenhower ）的戰鬥群上周五（2日）駛入早前被堵塞的埃及蘇彝士運河，即由地中海轉抵紅海，這是美軍航母相隔兩個月後再部署中東地區。

解放軍導彈南海擊中「活標靶」 反映實質威脅美航母

美軍高調宣布兩航母南海演練  無視中方關切

責任編輯：鄧國強

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