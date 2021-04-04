國產7納米GPGPU芯片面世  或打破這兩家美企壟斷

中美科技戰之下，內地芯片技術再有突破。上海天數智芯半導體公司正式推出高性能雲端7納米芯片BI（Big Island）及產品卡，這是中國首款自主研製、基於通用GPU架構的GPGPU雲端高端訓練芯片。這有望打破美國一項技術壟斷。

高端GPGPU領域一直被輝達（Nvidia）和AMD等國際巨頭壟斷，天數智芯這款BI芯片量產後，或會打破美方在這一領域的壟斷優勢。

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GPGPU即通用圖形處理器（General-purpose computing on graphics processing units），是一種利用處理圖形任務的圖形處理器（GPU）來計算原本由中央處理器（CPU）處理的通用計算任務。

不僅打破美企壟斷 也推動中國AI發展

根據公開資料，GPGPU目前廣泛應用於高性能計算、AI應用、互聯網及雲數據中心等，主要應用場景有人工智能模型訓練與推理及高性能計算。而BI芯片具有以下優點：

同類產品1/2的芯片面積

更低的功耗

提供主流廠商產品近2倍的性能

在應用方面，天數智芯聯合創始人、首席科學家及高級副總裁鄭金山指出，目前，BI產品實測數據基本符合設計規劃，BI芯片及產品卡均以實體形式發布，即將進入批量生產和商用交付。

BI芯片及產品卡量產後能夠為AI訓練和推理、認知型AI、高性能數據分析、基因組研究、金融預測分析等各種高負載工作提供理想的算力支持，服務於教育、互聯網、金融、自動駕駛、醫療、安防等各相關行業，賦能AI智能社會。

鄭金山又指，這款BI芯片採用業界領先的7納米製造工藝、2.5D CoWoS封裝，容納240億晶體管，支持FP32、FP/BF16、INT32/16/8等多精度數據混合訓練，集成32GB HBM2內存、存儲帶寬達1.2TB。

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在天數智芯BI芯片面世前，NVIDIA和AMD等壟斷了內地90％的高端GPGPU市場，這一局面或將被打破。

中國工程院院士倪光南接受媒體訪問時表示，這款國產首款7納米GPGPU芯片在性能指標方面並不亞於國外頂級產品。「由於現在的國際形勢，我們可能買不到國外的先進技術，卡脖子的地方要盡快彌補，要補齊」。

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倪光南表示，這款GPGPU芯片擁有自己的技術體系和生態，應在此基礎上逐步建立行業標準。

2019年中國GPGPU芯片的市場規模已達86億元人民幣，預計到2025年將達458億元人民幣，年復合增長率約為32%。

上海市經濟和信息化委員會副主任張英也稱，這款芯片的面世有望打破該項技術由國外公司長期壟斷的局面，「這也是上海人工智能重點攻關的關鍵技術」。

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責任編輯：鄧國強

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