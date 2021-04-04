【台鐵意外】父哭6歲亡女：我可再抱抱她嗎？  搜救員心酸落淚

台鐵太魯閣事故造成死傷慘烈。網友Aaron Tsai在facebook分享參與救難朋友的發文，說他們救出一名已無生命徵狀的6歲女童時，在現場等修消息的傷父悲痛萬分，說「可以讓我再抱抱她嗎」，現場搜救人員聽到不禁泛淚。這名父親姓楊，他周六（3日）招魂後，至周日（4日）還不敢把小妹的死訊，告訴同在意外中受傷、目前仍留醫的長女。

Aaron Tsai在文中表示，事發當天，搜救人員進入車廂看到堆疊的座椅、以及堆疊的OHCA（失去生命跡象）傷患，猶如電影場景一般的呈現，首要任務是先救出有生命跡象的待援者。他發現有中年男子跛著腳站了起來，於是將對方背至安全的地方等待後送，對方不只一次在他耳邊說「我還有兩個女兒在車內，麻煩你們快點救他們出來」。

搜救人員安撫這名中年男子說，「你兩個女兒我們會救出來的，你放心」。

中年父親一句話令網民心酸

後來另一名搜救人員的學長救出一名女童，是中年傷患的大女兒，雖然女童滿臉是血，意識還算清醒。但搜救人員接著抱著另一名已癱軟小女孩出來，女童臉上已無血色，他們心想著不會這是中年男的小女兒吧。

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在搜救人員把相信已死去的小女孩，抱經這名爸爸面前時，中年男子一眼認出，開口說「可以讓我再抱抱她嗎」？這讓現場兩名搜救人員也紅了眼眶。

TVBS事後確認這一幕父女的身份，中年男子姓楊，當天帶兩個女兒到花蓮玩，詎料遇上意外，楊爸爸跟9歲的大女兒都受傷，無生命危險，但只有6歲的楊小妹妹卻不幸遇難身亡，成了事故中最小的罹難者。

父仍未把小妹死訊告訴長女

楊小妹的父母分居，平常都是爺爺嫲嫲帶著，每天都由父親騎電單車，從新莊載女兒到樹林的托兒所上學，楊小妹個性活潑，是大家的開心果。

台媒報道，楊父周六到現場招魂時，向6歲的楊小妹妹說「放心」。而長女目前仍在接受深切治療，楊父還沒把小妹的死訊告訴她。

花蓮慈濟醫院護理長周云鵑說，因為目前楊大女兒的狀況還不是到非常清醒，因此沒有告訴她外面的事情，目前先以穩定姊姊傷勢為主。

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責任編輯：鄧國強

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