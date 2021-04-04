中國疫苗大突破！國藥新冠疫苗 首獲歐盟GMP認證

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國藥集團中國生物北京生物製品研究所的新冠滅活疫苗本月1日取得歐盟良好作業規範（GMP）證書，是中國首個在歐盟獲批使用GMP認證的新冠疫苗產品。
GMP是藥品優良製造作業規範（Good Manufacturing Practice），主要用於管理、控制藥物的製造過程以及藥品的品管過程。
由歐盟國家匈牙利審批
新京報報道， 1月中旬，匈牙利國立藥學與營養研究所對國藥集團中國生物北京生物製品研究所進行了相關的GMP審計；3月3日，國藥方面向匈牙利藥監部門提交了相關後續報告。
4月1日，按照歐盟監管標準和規則，匈牙利國家藥品審批監管機構正式向國藥集團中國生物北京生物製品研究所頒發新冠滅活疫苗歐盟通用GMP證書。
國藥集團中國生物新冠滅活疫苗去年12月31日獲批在中國附條件上市，是中國首款獲准上市的國產新冠疫苗。
匈牙利2月24日開始施打國藥集團中國生物新冠疫苗，是首個使用中國疫苗的歐盟國家。
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責任編輯：鄧國強
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