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內地推La La Land式新疆歌舞片 柔性回應民族議題？（附央視fb全片連結）

國情動向 17:06 2021/04/04

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就在新疆議題在國際熱議之際，中國官方近期推出一部以新疆為背景的歌舞電影，官媒稱是啟發自荷里活電影「星聲夢裡人（La La Land）」等作品，以展現「各族人民幸福美好的生活」。

中央電視台報道指，這部名為「歌聲的翅膀」已在上月28 日上映，是由新疆維吾爾自治區黨委宣傳部組織策劃、新疆維吾爾自治區文化和旅遊廳支持，天山電影製片廠創作拍攝。

軟性手段　回應西方對新疆的議論？

不過，央視官方其實早在2月9日已把「歌聲的翅膀」全片上載到央視官方facebook平台，並附言指，影片講述了3個不同民族的年輕音樂人，不甘藝術「高原」，踏上了追尋音樂「高峰」的采風之旅。在他們走遍新疆大地的過程中，採擷到了各民族豐富的音樂舞蹈營養，並最終在慕士塔格冰封前，創作並唱響了新歌《大地之歌》，放飛著音樂夢。

人民日報社旗下《環球時報》英文版Global Times形容，La La Land及印度電影「帝國戰神：巴霍巴利王（Baahubali: The Beginning）」等歌舞片，啟發了天山電影製片廠等電影製片廠。

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央視還稱，這部電影，「展現了新疆各民族燦爛的文化傳統以及各族人民幸福美好的生活」。

英國衛報（The Guardian）指出，電影是公關安排。反擊美國和西方就新疆議題對中方的指控。

「歌聲的翅膀」總導演是高黃剛，導演為阿不力孜，主角由漢族演員及少數民族演員組成。高黃剛稱，這部電影是天山電影製片廠近年來最大規模的投資，同時也擁有最多的人力資源。

責任編輯：鄧國強

 

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