【中美角力】王毅：不認可有高人一等國家 不接受一國說了算

中國國務委員兼外長王毅再喊話美國，稱如果要對話，中方大門隨時敞開，但對話應在平等的基礎上，以相互尊重態度進行，「中方不認可這個世界上還有高人一等的國家，不接受世界上的事只能一國說了算」。

新加坡、馬來西亞、印尼、菲律賓和南韓外長近日先後訪華，時機恰逢中美高層阿拉斯加安克雷奇對話之後。新華社報道，王毅在接待5國外長訪華後接受記者專訪，提到同5國外長會談時，圍繞中美安克雷奇對話及今後走向相互溝通對表，「大家都認為中國的發展壯大是歷史必然，符合本地區各國的共同期待和長遠利益，不可阻擋也不應阻擋」。

他又說，大家認為面對全球化時代和後疫情時期挑戰，中美在本地區應多些對話合作，少些博弈對抗，履行好大國應盡義務，展現出大國責任擔當。中方願呼應各方的期待，繼續作出自己的努力。

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中國無法退卻 「身後眾多發展中國家」

王毅並提到，關於美方就對華關係反覆提出的競爭、合作、對抗幾個說法，中方立場一貫明確。強調對話應在平等基礎上、相互尊重，中方不認可這個世界上還有高人一等的國家，不接受世界上的事只能一國說了算。

中美如果要合作，中方歡迎，但合作需要兼顧彼此關切，實現雙向互惠，不能單方面提條件、拉清單。如果要競爭，中方不迴避，但競爭應當公平公正，遵守市場規則，而不應下絆子、用強權，剝奪別人正當的發展權利。如果還是要對抗，中國也將坦然處之，無畏面對。

他說，堅決抵制對中國內政的粗暴干涉，更堅決反對憑藉謊言和虛假信息而強行實施的非法單邊制裁。中國不能妥協，因為堅守的是國際關係基本準則；中國無法退卻，因為身後是眾多的發展中和中小國家；中國當然也有權反擊，因為必須捍衛國家的主權和民族尊嚴。

他重申，對話比對立好，合作比對抗強。又提到國家主席習近平多次指出，中方願同美國本著不衝突、不對抗、相互尊重、合作共贏的精神，發展以協調、合作、穩定為基調的中美關係。希望美方切實尊重中國的核心利益，正確看待中國的發展，積極回應地區國家和國際社會的期待，同中方一道共同展現大國應有的樣子，共同維護地區和世界的和平、穩定與發展。

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引用東盟國家外長「中國不是搞疫苗外交」

另外，王毅表示，這次來訪的一位東盟國家外長表示，中國不是搞「疫苗外交」，而是在展現大國擔當。

他稱，中方目前已經並正向80多個國家和3個國際組織提供疫苗援助，同時向40多個國家出口疫苗，還與10多個國家開展疫苗研發和生產合作。他與東盟國家一致同意加強疫苗研發和生產合作，中國和印尼、馬來西亞等國將重點提升疫苗原液的灌裝能力，中國和新加坡將探討推進生產、儲運全鏈條合作，中國和菲律賓將加強疫苗審批合作。

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責任編輯：林佩怡

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