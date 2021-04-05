內地國產波鞋炒至5.7萬元 央媒斥消費愛國心炒鞋促監管

新疆棉花風波引發內地消費者抵制Nike、Adidas等多個外國品牌後，內地近期掀起國產波鞋熱潮，李寧、安踏等國產品牌遭炒賣，其中李寧牌一款波鞋更漲價31倍，被炒至高達48889元（人民幣，下同；折合約57800港元）。有網民感嘆，「國產鞋都買不起了」。「人民網」評論直斥消費愛國心炒鞋，「邪氣必須狠剎」，促監管部門出手降溫。

綜合內地傳媒報道，內地近期不時傳出國產波鞋漲價、缺貨的消息。在一個網購App上，以李寧韋德之道4全明星銀白款為例，頁面顯示僅有42碼，付款後7天內到貨，售價竟高達48889元。而該鞋參考發售價僅1499元，漲幅達31倍。但頁面上卻並無最近購買記錄，似乎是「有價無市」。

李寧、安踏受捧 有炒家賺回「一輛車」

而另一李寧韋德之道7 wow7 The Moment超越限量款，40碼售價為10889元（折合約12800港元），相比發售價1699元漲了近6.4倍。同時，這款鞋最近購買數據達271條。

安踏的哆啦A夢聯名休閒板鞋白黑款，42.5碼售價為4599元（折合約5400港元），發售參考價僅為499元，漲了8倍多，最近購買記錄有近9000條。

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據中國證券報，一位波鞋行業多年從業人員表示，這段時間的行情非常「神奇」。在他的朋友圈裡，做國貨的同行不斷洗版「求貨源，加價拿」，有同行一口氣掃了10多萬元的貨，賺回一輛車錢。

另一名在波鞋行業多年的玩家強仔稱，炒家這幾天大量全網掃貨國產熱門款，「然後賣不掉再退，貨款都是花唄、信用卡、白條等支付，賣掉了空手套白狼，賣不掉也不虧」，形容這是穩賺不賠模式。

「鞋是用來穿的，不是用來炒的」

「人民財評」昨日刊文，指炒鞋客在商言商沒有錯，但這種無底線炒鞋，不僅導致國產球鞋價格飆升，特別是爆款鞋出現一鞋難求的現象，消費者要麼買不起，要麼買不到；還傷害了廣大消費者的愛國情懷。從某種程度上講，可以說是在消費廣大消費者的愛國心。

文章表示，如此炒鞋，只有炒鞋客是贏家，輸家卻有很多。一個是欲哭無淚的消費者，特別是那些懷有愛國熱忱的普通網友，本來一腔熱情支持國貨卻被炒​​鞋客薅羊毛，乃至當「韭菜」割。另一個是經銷商，再一個是國產鞋行業，通過非正常手段把國產球鞋價格升到畸形地步，脫離真實價位，最終傷害整個行業。

「鞋是用來穿的，不是用來炒的。」文章稱，遏制這種瘋狂的做法和歪風邪氣，監管部門應堅決出手，通過法治手段為這輪炒鞋熱降溫。生產廠家要想辦法，比如隨機應變增加供應量等。經銷商、品牌商也要在範圍內發力，壓縮炒鞋客「作妖」的空間。促多方攜手讓炒鞋客無路可走。

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責任編輯：林佩怡

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