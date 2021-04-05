日本德國擬舉行首次2+2會談 商應對中國

日本《讀賣新聞》周一（5日）報道，日本、德國擬於4月中透過視像方式舉行首次外長、防長「2+2」會議，面對中國日益強勢，兩國部長料將討論實現「自由開放的印度太平洋」的合作，以及安全領域的合作。

根據報道，雙方會談預料在本月16日舉行，但仍待敲定。日方預定由外務大臣茂木敏充、防衛大臣岸信夫出席；德國由外交部長馬斯（Heiko Maas）與國防部長克蘭普卡倫鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer）出席。

報道指出，德國正加強在印太地區的參與，去年制定了新的外交戰略，並計劃今年夏天向印太地區派遣護衛艦；日本則希望透過加強與德國的關係，推動歐盟其他國家展開類似行動。

路透社指出，隨著中國在印太地區採取愈來愈具侵略性的外交政策，美國和日本等國家逐漸警覺。

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中國外交部曾稱，亞太地區是中美利益交織最密集、互動最頻繁的地區。美方應摒棄冷戰零和思維，切實尊重中國核心利益和重大關切，同中方加強溝通對話，妥善管控分歧，推動亞太地區成為中美互利合作的「大舞台」，而不是大國零和博弈的「競技場」。

中國航母遼寧艦駛入太平洋 日本警惕

另外，日本防衛省統合幕僚監部昨（4日）宣布，自衛隊確認到中國海軍航母遼寧艦等6艘艦艇，3日上午通過沖繩本島與宮古島之間海域，南下進入太平洋。這是去年4月以來首次發現遼寧艦通過該海域。昨日下午，中國預警機還在東海與太平洋之間往返飛行。

日本防衛省認為這是中國加強海洋活動的一環，正在警惕其動向。

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責任編輯：林佩怡

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