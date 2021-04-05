字節跳動：印度凍結銀行帳戶 構成脅迫騷擾

中印衝突未止？印度當局早前據報以涉嫌逃稅為由，凍結字節跳動的印度銀行賬戶，字節跳動之後尋求法院撤銷該指令。路透社報道，在一份法院文件中，字節跳動質疑在調查期間凍結帳戶，「相當於施加不當脅迫」，是「對上訴人故意且不當的騷擾」。

報道指出，字節跳動在文件中告訴孟買高等法院，當局在沒有任何實質證據的情況下，就對該公司採取行動，並且沒有按照印度法律的要求事先通知。

此前，法院未有批准字節跳動提出的撤銷指令的要求。下一次聽證會定於周二（6日）。

字節跳動印度涉逃稅銀行帳戶被凍結 稱正「流血」、撤銷禁令申請遭拒

【中印衝突】印度據報永久禁用TikTok、Wechat等59中國App

今年3月，印度決定維持針對TikTok的禁令後，字節跳動在印度裁員。事實上，在去年中印邊境衝突後，TikTok被禁用。中國多次批評印度的舉動，質疑違反世貿（WTO）規則。

到今年3月中，印度當局下令花旗銀行和匯豐銀行的孟買分支，凍結字節跳動在印度運營實體ByteDance India的帳戶，調查該實體的金融交易。知情人士稱，由於帳戶凍結，ByteDance India的員工均未獲得3月份的薪水。該公司告訴法院，它擁有1,335名員工，包括外包人員。

字節跳動曾表示，對自己的法律處境有信心，並期待法庭做出裁決。印度當局未有回應。匯豐、花旗未予置評。

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁