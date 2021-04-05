【台鐵出軌】網曝照片 工程車司機李義祥等人事發後坡上觀看

台鐵太魯閣號出軌事件造成50人死亡，工程人員目標今天（5日）將壓在第6車廂下的遺體移出，之後再拖走車廂，目標暫定20日完成搶修、安全檢測等。

涉肇事的工程車司機兼工程負責人李義祥，正被羈押禁見。有網民拍到事發後，李義祥曾在坡上觀看，旁邊還站有另一名藍衣男子，質疑李說一個人去巡視工地的講法。

▲ 李義祥曾（紅圈示）被拍到事發後曾在坡上觀看

網民質疑違法施工

花蓮檢察長俞秀端表示，檢方掌握案發現場除了李義祥出現之外，「應不只一個人」，已掌握相關證據資料，呼籲民眾事發當時如有在現場拍照、或是知道在場人的姓名，聯絡花蓮地檢署。

由於台鐵說法「當天現場停工」，對於工地主任李義祥與藍衣男現身工地，以及事發當下可有做任何緊急處置，都是檢方追查重點。

網上另一張照片顯示，坡上除了李義祥，身旁還有數人，質疑當天是否「工人偷偷開工」。照片中的一名男子今天透過家屬澄清「我是乘客，我沒有去偷偷施工」，指自己是走下火車爬上斜坡。

對於假日違法施工的質疑，俞秀端表示涉及偵查不公開不便透露。

「ETtoday新聞雲」則報道，有民眾在事發時，從第一節車廂往外拍攝，拍到李義祥等人站在邊坡；從現場取得的行車記錄器影片，救護車抵達時，李義祥仍站在邊坡旁看。之後李義祥曾不斷地打電話，又與其他人在工寮旁聊天。花蓮地檢署主任檢察官周芳怡表示，檢方已有調查，必要時會約談相關人等。

蔡英文捐出1個月所得

另外，台灣的總統府發言人張惇涵今天表示，蔡英文總統、賴清德副總統及行政院長蘇貞昌皆以個人身分，分別捐出1個月所得至衛福部賑災專戶，協助事故傷者及罹難者家屬後續醫療、復健及經濟支持。民進黨中央黨部也將透過衛福部賑災專戶捐款新台幣100萬元。

責任編輯：林佩怡

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