「祝大家清明節快樂」 英國駐上海總領事捱批

昨日（4月4日）是清明節，英國駐上海總領事胡克定（Chris Wood）昨日在微博發布復活節短片，配以文字「祝大家復活節和清明節雙節快樂！」引發網民不滿，批評這位領事「不懂中國風土人情」。

該篇微博之後已被修改，最新配文去掉「清明節」字樣，變為「祝大家復活節快樂！」

有網民批評，作為駐華領事居然「不懂中國」，又質疑他是「辱華」、要關閉這個微博賬號。但有人網民認為，「玻璃心才覺得什麼都辱華」、「電影都有清明檔了，不快樂？」

網民批不懂中國 內媒：清明也是歡樂節日

中新網昨日發文，探討清明節能不能祝別人節日快樂？文章稱，清明最早不是個節日，而是二十四節氣之一，清明到來正是春耕的大好時節。明清時期，掃墓和踏青成為其中比較重要的兩個主題。

民俗專家王娟表示，現在對清明節的理解，有些無限放大「掃墓」，但從傳統習俗來看，清明節本來是個很歡樂的節日，也有學者把它叫做春季的狂歡節；清明節正是萬物生長的時候，景色非常美，古代大家出去郊遊，男孩女孩都可以到野外踏青、互相認識。

她說，如果從傳統習俗來看，也可以說節日快樂，但要尊重別人的感受，畢竟如今很多人印象中，清明節更多的是掃墓、懷念親人的時候，說祝福語時要分清場合。

《新民周刊》也發文，指慎終追遠，虔誠地祭祀祖先，是清明節的主要內容；春回大地之際，也是人們親近自然、踏青遊玩、享受春天樂趣的歡樂節日。文章認為，「清明節快樂」本也沒啥錯，如果真對中國文化有所了解，英國駐滬總領事館就沒必要刪改微博。

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責任編輯：林佩怡

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