【南海角力】菲總統法律顧問警告 中國船隻集結或致敵對行動

中菲南海角力升溫，菲律賓總統杜特爾特的法律顧問警告，中國船隻在南海集結、「入侵」領土，可能損害兩國關係，或導致發生不必要的「敵對行動」。

菲律賓上月起抗議牛軛礁（Whitsun Reef）附近海域出現220艘中國船隻，並認為由民兵操控這些船隻。中國駐菲使館強調牛軛礁是中國南沙群島的一部分，中方一些漁船在牛軛礁附近避風，沒有所謂民兵船。

路透社報道，杜特爾特的法律顧問帕內洛（Salvador Panelo）表示，這些船隻在被指是菲律賓專屬經濟區的海域長期停留，對兩國關係構成不受歡迎的污點，並可能引發兩國不願且不必要的敵對行動。

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主權問題不可談判

帕內洛稱，中菲可就共同關心和互利的問題談判，但主權問題不可談判。杜特爾特發言人Harry Roque在一場記者會上也表示，不會放棄一吋國家領土或專屬經濟區（EEZ）。

另外，菲律賓外交部周一（5日）重申，要求中國船隻撤出菲律賓海域，否則會繼續外交抗議。此前，菲律賓國防部長洛倫扎納（Delfin Lorenzana）也發聲明，指控中國「海上民兵」企圖進一步佔領西菲律賓海（南海），要求中國船隻立即離開菲海域。

環時：菲莫採取過激行動 否則吃虧

內地《環球時報》周一發表社評，指菲律賓外交部長洛欽剛訪華，中菲外長進行了卓有成效的會晤，雙方強調要致力共同維護南海和平穩定。希望菲軍方保持充分的清醒，確保其在任何時候的行動都是理性。

文章警告，圍繞牛軛礁的事情「喊幾嗓子做做戲也就罷了，但切莫採取過激的冒險行動，因為那樣的話，菲方一定會吃虧的」；不要指望美方會對菲方給予實質軍事支持，美方沒有在南海主動與中國開展一場軍事對抗的意志，美方想要的是用犧牲菲的國家利益，來幫著華盛頓騷擾中國。

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責任編輯：林佩怡

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