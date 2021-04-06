王毅與日本外相通話 促日「不要把手伸得太長」

中國國務委員兼外交部長王毅，與日本外相茂木敏充通電話。王毅稱，中方希望日本理性看待中國發展，不要被一些對中國持有偏見的國家「帶節奏」，並對中國內部事務保持起碼的尊重，不要把手伸得太長。日本外務省指，茂木敏充對釣魚島周邊海域及香港局勢等議題，表達嚴重關切，並要求中方採取具體行動解決問題。

王毅周一（5日）與茂木敏充通電時表示，中日作為長久的近鄰和世界第二、三大經濟體，理應順應時代潮流和國際大勢，相互尊重、彼此信任，互利合作，共同為本地區和世界的和平與發展事業發揮積極作用。雙方應恪守中日四個政治文件原則和精神，確保兩國關係不折騰、不停滯、不倒退，不捲入所謂大國對抗。

王毅指出，中方希望日本作為獨立自主國家，客觀、理性看待中國的發展，而不是被一些對中國持有偏見的國家「帶節奏」。日美有同盟關係，中日也簽署了和平友好條約，日本同樣有履行條約的義務。

王毅又闡述了中方在釣魚島、南海等問題上的原則立場，反對日方介入涉疆、涉港等中國內政，要求日方遵守國際關係基本準則，作為近鄰對中國的內部事務保持起碼的尊重，不要把手伸得太長。

中國外交部引述茂木敏充表示，日中互為近鄰，日中關係保持穩定發展對兩國和地區乃至世界都非常重要。日美同盟不針對特定第三方，日方高度重視對華關係，確保日中關係穩定發展的態度沒有變化。日方願同中方保持溝通，加強對話，增進互信，妥善管控分歧，為共同慶祝日中邦交正常化50週年營造良好氛圍。日方願同中方加強各領域交流合作，就互相支持辦好東京奧運會和北京冬奧會保持溝通。

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責任編輯：連兆鋒