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傳內地要求「先審後播」 Bilibili日本動畫數銳減

國情動向 17:27 2021/04/06

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近日內地流傳消息指，官方自上周五（2日）起，要求所有影片平台的日本動畫要「先審後播」。報道指，內地知名影視平台嗶哩嗶哩（Bilibili，俗稱B站）目前能正常播放日本動畫數銳減，部分作品未即時更新，更有連載中新作消失。

綜合多間傳媒引述內地網絡消息指，內地官方要求上周五起，各影片平台日本動畫要先送交廣電總局審核，獲批登記號及確實審查通過後才能播放；因審查時間長，加上登記號總數有限，料日後能在內地影片平台正常播放的日本動畫數將銳減，部分連載中的新作亦即時播送。部分新番或要待數月審查後才能觀看，甚至於有關平台上下架。

報道指，B站早前獨家購買版權的多部日本動畫，至今亦未見上架。另據該平台公開的動畫播放時間表顯示，過去及未來一周僅有零星新連載國產動畫推出。

報道亦引述網路消息指，B站上早已有原本就有200多部動畫專供港澳或台灣地區使用者觀看；而如《刀劍神域第二季》、《進擊的巨人》系列等日本動畫，皆屬於2015年3月遭內地文化部宣布查處的30部作品之一；為規避相關政策，其觀看權限已改為「僅限港澳台地區」、「僅限台灣地區」。

目前廣電總局及Bilibili等有關方仍未證實上述消息。

有關消息傳出後，引來內地網民廣泛討論。報道指，有內地網民憂慮新番審查標準過嚴，擔心有關作品不過審；惟亦有網民認為，「先審後播」仍未經證實，或是部分番劇需補上登記號，待登記完畢或可恢復正常更新。

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責任編輯：黃良潤

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