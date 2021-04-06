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【台鐵出軌】還原碰撞前4秒 殉職司機拼命鳴笛煞車（有片）

社會熱點 18:04 2021/04/06

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台鐵發生半世紀以來最嚴重事故，導致50死逾200傷。台灣的運安會還原經過，殉職司機袁淳修在碰撞前4秒不斷鳴笛，將煞車掣拉到最盡，盡了最大努力拯救全車乘客。可惜他視野受路況阻礙，加上列車處於高速狀態，最終無力回天。袁淳修的骨灰今日（6日）由親人送返台中安葬，鐵路警察、舊同事為他送行。

運安會主委楊宏智透露，出事列車撞到工程車後，即出軌並與隧道牆壁發生碰撞，車身與牆壁擠壓，因此造成嚴重死傷。從工程學角度看，如果事故非發生在隧道內，以太魯閣號的速度與重量和工程車相比，傷亡會較為輕微，甚至有可能避免，「如同人在路上踢到一個鐵罐子，理論上鐵罐就彈跳開了」。

    點擊圖片放大
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↓行車紀錄影像，26：15開始

列車當時剛駛離和仁隧道，距離事故地點僅有250米，按其行車時速130公里計算，袁淳修即使在離開隧道後立即看見工程車，最多僅6.9秒的時間作出反應。且該處屬轉彎路段，能直接看到工程車的機會不高。楊宏智指，袁淳修幾乎已作出了最大努力，以他個人看法，袁的責任已經可排除。

袁淳修的遺體今日上午在花蓮縣吉安鄉慈雲山火化，親友到場送別，交通部長林佳龍亦到場向家屬致意。他的骨灰隨後由台鐵專車從花蓮送返台中，鐵警、前同事列隊敬禮並送他最後一程，專車及行經現場的列車均鳴笛致意。

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責任編輯：陳建錫

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