內地興起這種直播模式 專家：比「吃播」危害更大（第二版）（組圖）

內地網絡早前流行的「吃播」此一直播形式，在被官媒批評後逐漸式微。惟有報道指，近來網絡上又再出現一種「喝播」，直播主在與觀眾互動的同時，大量飲用烈酒。專家指，喝酒成癮性高，有關直播形式危害程度比吃播更大。

（新增組圖解說。）

內地傳媒報道，直播平台上近來有一種新興直播形式，以美食分享之名，常在封面以「美食分享」作招徠；惟實際上直播主在影片中大部分時間都在喝酒，行「喝酒挑戰」之實。

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報道指，內地各大平台上均出現一些以「羊蹄這樣吃才過癮，配白酒十隻不夠吃」、「晚飯安排兩盤雞爪，再喝上兩杯好過癮」等為題的直播片，直播主會豪飲烈酒，部分人甚至可「一頓飯喝光一整瓶白酒」。亦有部分直播主會於直播期間發起「喝酒挑戰」，一口氣喝完號稱很易醉的烈酒；甚至有酒量欠佳的直播主不畏挑戰，喝至嘔吐。

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另外，有直播主為回應「酒沒下肚」、「喝假酒」等來自觀眾的質疑，還會點燃烈酒，倒在杯裡、桌上「邊點火邊喝」；部分人則直接將口中的酒吐出點燃；甚至有人因此發生意外，不慎點燃衣物。

此類影片流量可觀，並或因此得以流行。報道指出，平均一段片僅幾百到幾千播放量的直播主，挑戰「喝九瓶酒」的片播放量可達4.5萬。亦有以年輕女性「把喝酒當喝水」此類反差印象作為賣點的影片，播放量可達173萬。

報道又指，部分相關網站已經為此類「喝播視頻」加上「該行為存在風險，請勿輕易模仿」等標誌，惟並有進一步監管。

有專門治療「酗酒」的專家指，由於酒更易令人成癮，直播主高頻率喝酒將形成「規律性飲酒」；且喝酒對身體造成的傷害是慢性長期的，待發現時或已造成嚴重後果；更甚者，酒精亦會對酗酒者造成精神傷害，甚至是情感障礙、抑鬱症或者酒精性癡呆等精神問題；故而「喝播」相比早前流行的「大胃王吃播」，危害性更大。

專家又擔心，部分觀眾看到有關直播主獲贊助商邀請合作，認定拍攝此類片可營利，會因而效仿。專家表示應加強監管此類有不良導向的直播，而有關直播主亦應為個人健康著想，莫「拿命換錢」。

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「吃播」或危害健康 有直播主猝死

上月初，年僅29歲的內地抖音網紅、粉絲高達256萬的吃播主「泡泡龍」（于海龍）突然去世。「泡泡龍」生前常發布美食測評影片，擁有驚人食量，體重一度高達352磅，曾因一段吃自助餐的影片爆紅。有內媒認為，其離世應被視為對「吃播」此類為流量透支身体健康的行為之警示。

另今年1月有報道指出，靠著浮誇、搞笑風格走紅、擁有超過50萬粉絲的19歲吃播主孫藝軒當月亦因腦溢血猝死。

去年8月，央視曾點名批評「吃播」直播主浪費糧食及誤導消費。及後各大內地網絡平台紛紛下架相關知名直播賬號。

責任編輯：黃良潤

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