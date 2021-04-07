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中國不吃美國一套 伊朗與中東也是示範單位

國情動向 09:48 2021/04/07

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中美就世界觀交鋒，「西方幾個國家聲音不代表國際輿論，更沒有資格代表國際社會」是中方近日多次對外傳遞的信息。誠然，西方就新疆穆斯林議題指摘中國，中國卻獲得伊斯蘭世界在聯合國人權理事會上普遍支持。中國與伊斯蘭世界關係更有升溫跡象，外長王毅早前訪問中東，其中與伊朗簽署25年合作協議最受外界注目。但中國的中東棋局其實還要大得多，下得對的話，有望使中國在中西世界觀之爭當中佔上風。

美國習慣率領西方國家孤立對手，中國與伊朗簽署中伊全面合作計劃，重點旨在說明，受美國與西方排斥不等於在國際上孤立，各國不一定要獲得美國「認可」方能過活。

伊朗飽受西方制裁而發展墮後，中伊合作計劃則料涵蓋基建、電訊、金融、健康、資訊科技，以至軍事與情報範疇；伊朗會向中國供應低價石油，作為主要實質回報。

對伊朗來說，美國行為令其大失所望，中國反而是個更願出錢的靠山。美國前總統特朗普單方面退出《伊朗核協議》、重推制裁並施壓歐洲跟隨。

伊朗現在堅持美方要首先解除制裁，作為恢復核協議前提，惟拜登政府只願雙方同時讓步，兩國因此陷入僵局。伊朗也無法確保美國再下一屆政府不會再次毀約，現在得到中國支持就好比及時雨，撕開了西方經濟絞殺大缺口。

中伊全面聯手應對美國？簽跨1/4世紀涉4000億美元協定

就中國而言，聯合伊朗既是為了鞏固能源安全、推進「一帶一路」，也是在國際上反對美國霸權和單邊主義之舉，在世界面前提倡伊朗亦應享有的各國平等發展權利。

中伊4,000億美元合作計劃金額雖然引起一些懷疑，但攤分25年其實不算特別高，每年平均就是160億美元。中國海關總署數據顯示，在疫情前的2019年，中伊雙邊貿易額逾230億美元。可見中伊落實合作協議難點，更多在於避開美國制裁長臂管轄。

中國與伊朗關係更上一層樓，而中國的中東戰略沒有止於此。

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王毅今次先後訪問沙特阿拉伯、土耳其、伊朗、阿聯酋、阿曼、巴林6國，當中沙特、阿聯酋、阿曼、巴林都是阿拉伯國家，並同屬海灣阿拉伯國家合作委員會（海合會；Gulf Cooperation Council，GCC）成員；而沙特是阿拉伯國家龍頭，與波斯人國家伊朗、突厥人國家土耳其之間，都存在區域強國競爭關係。沙特與伊朗對抗更尤其激烈，近年可說已取代以色列與巴勒斯坦衝突，成為中東亂局新焦點。敘利亞、也門等地戰亂，背後都有沙特與伊朗角力影子。

中國與伊朗親密無間，並未成為中國與土耳其、沙特深化關係障礙，王毅沙特之行成果更格外值得關注。

中、沙與海合會方面同意，推動盡早完成中國—海合會國家自由貿易協定談判；中沙願意加強一帶一路與沙特國家戰略「2030願景」（Vision 2030）對接，助沙特推進經濟多元化和實現可持續發展；沙特也同意在今年稍後主持，原本兩年一度，但去年鑑於疫情而沒有舉辦的中國—阿拉伯國家合作論壇峰會。

事實上，中東地區為中國提供了獨特機遇。中國在中東向來不選邊站，是聯合國安理會五個常任理事國之中，唯一能夠與中東不同派系國家同時保持友好，又有資源潛在推動當地發展的一員，有望協助中東實現長治久安。

相比之下，俄羅斯與中東各國雖也有較好關係，但自身經濟實力欠奉；美國或其他西方大國，就更是難以在中東扮演調停者、建設者的角色......（中略）......中國的中東大戰略，因此相信就是......（中略）......尤其是，中東百年之亂在相當程度上是......（中略）......中國在中東所提倡的，其實與.......

（節錄）

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責任編輯：連兆鋒

欄名 : 中外縱橫

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