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李安獲「英國奧斯卡」BAFTA終身成就獎　成首名獲獎華人

社會熱點 10:06 2021/04/07

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有「英國奧斯卡」之稱的英國電影學院獎（BAFTA）6日宣布，台灣導演李安獲BAFTA「終身成就獎」，這是首位華人導演獲此殊榮，也是第3位獲得此獎項的亞洲人。頒獎典禮將於11日舉行。另據台媒報道，李安還透過助理對台鐵事故罹難者表示慰問。

在奧斯卡、英國電影學院獎、金球獎均獲最佳導演

BAFTA官網稱，李安是世界上具有創新精神與備受尊敬的當代影人之一，他的創意精神，無論在電影製作、導演、編劇都備受讚譽。

李安曾獲BAFTA 4座獎項，包括以「斷背山」獲最佳導演獎、以「理性與感性」獲最佳影片獎，以及以「臥虎藏龍」獲最佳導演及最佳外語片獎。

李安1990年代推出的父親三部曲：「推手」、「囍宴」、「飲食男女」獲得國際好評，其中「囍宴」獲得第43屆柏林影展金熊獎。李安2000年的「臥虎藏龍」在國際上同樣獲得肯定，更在奧斯卡金像獎拿下「最佳外語片」等獎項。

BAFTA主席薩繆爾森（Marc Samuelson）表示，李安不論在處理電影技術或主題都具有極大的突破性，在「臥虎藏龍」、「斷背山」、「少年Pi的奇幻旅程」中展示他對電影製作過程的深刻理解。無論是簡單或是史詩級的故事，所有人都能藉由他出色的電影產生連結，很開心能夠將BAFTA終身成就獎給予他。

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根據BAFTA官網，李安得知獲獎表示，英國一直對自己的職業生涯相當友好，尤其是拍攝「理性與感性」時期，這裡就像是他的第二所啟蒙學校，「能夠獲得BAFTA終身成就獎、躋身於傑出的電影製作人行列間，對我來說是巨大的榮耀」。

李安是獲得英國電影學院獎終身成就獎首位華人導演，也是第三位獲得這項獎項的亞洲人，前兩位是2010 年有「馬力歐之父」之稱的任天堂王牌設計師宮本茂與2020年的日本遊戲製作人小島秀夫。

李安生於屏東 現年66歲

另外，李安同時也是唯一在奧斯卡、英國電影學院獎、金球獎都獲得最佳導演的人。

公開資料顯示，李安於1954年10月23日出生於台灣屏東縣潮州鎮。他在一次採訪中自述：「爸爸給我取名『李安』，源自爸爸來台灣時搭乘的輪船就叫『永安號』。」

在他2歲時，全家因父親轉任花蓮師範學校校長而搬到了花蓮居住。後來父親調任到台南，李安又跟隨父親來到台南，先後又就讀兩所小學。李安後來曾言他住在花蓮的八年時光，乃他北上就讀台灣藝專前最快樂的一段歲月。

他在大學考試落榜兩次，後來才通過三年制專科考試，於1973年進入台灣藝術專科學校影劇科就讀，之後赴美分別在伊利諾大學香檳分校戲劇系、紐約大學電影製作研究所取得藝術學士和碩士學位。

責任編輯：尹航

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