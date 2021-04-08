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055型驅逐艦首加入遼寧艦編隊 分析：提高整體戰力（組圖）

國情動向 09:13 2021/04/08

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遼寧艦航母編隊日前在台灣周邊海域進行例行訓練，引起外界關注。報道指，本次訓練是中國海軍歷來規模航母編隊最大的一次出航行動；分析指，這次亦是中國海軍055型驅逐艦首次加入有關航母編隊，並參與訓練，將提高編隊的整體戰力。

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055型南昌艦首加入 分析：提高編隊整體戰力

新加坡《聯合早報》周三（7日）稱，遼寧艦航母編隊本次訓練，是中國海軍歷來規模最大的一次出航行動。而《南華早報》周二（6日）則引述分析指，中國海軍055南昌艦首次加入有關航母編隊，並參與訓練，將提高編隊的整體戰力。

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《南早》報道，今次遼寧號航母編隊遠洋訓練中，055南昌艦首次加入了編隊作護航。該艦排水量為約1萬2千噸，配備112個艦載通用導彈垂直發射器，能發射防空、反艦、對地、反潛等多種導彈，乃全球第二強大驅逐艦，僅次於美國海軍的朱瓦特級驅逐艦（Zumwalt class destroyer）。

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報道引述南洋理工大學拉惹勒南國際關係學院海事安全專家許瑞麟（Collin Koh）指，055型驅逐艦對比中國海軍前代驅逐艦，尤其是052D型，有顯著改進；其擁有更大的武器載荷量，大為提高中國海軍的攻守能力。作為是中國海軍現存最強水面作戰單位，055型驅逐艦加入航母編隊，將提高編隊整體戰力。

許瑞麟又指，055型驅逐艦或將成中國航母編隊的主要護航力量，並作為編隊除航母艦載機外的另一防空力量及主要攻擊手段。

報道又引述《詹氏防務周刊》高級亞太防務分析師Gabriel Dominguez稱，055型驅逐艦將為中國帶來威懾力和軍力投射方面的提升，尤其對形勢較嚴峻的台海、東海和南海範圍而言。

中海軍證實在台周邊「例行訓練」 美五角大樓：知悉有關行動

外媒周日（4日）引述日本防衛省消息稱，解放軍遼寧號等6艘艦艇上周六（3日）經宮古海峽進入太平洋。新華網周一則引述中國海軍海軍發言人高秀成同日稱，遼寧號航母編隊日前據年度工作計劃，在台灣周邊海域進行「例行性訓練」，旨在「檢驗部隊訓練成效」；又指中國海軍今後仍將按計劃，常態組織類似演訓。

遼寧號編隊相關部署引來外界關注。美國防部發言人柯比（John Kirby）周二指，美方知悉有關中國海軍有關訓練，亦正在監控中。強調美國對「一個中國」政策的支持並未改變，亦會持續密切觀察該區域情勢，並向台灣提供防衞物資，助其加強自衞能力。

責任編輯：黃良潤

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