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美與盟友共謀杯葛北京冬奧？美國務院急否認有玄機

國情動向 11:13 2021/04/07

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中美關係緊張未有實質緩和之際，美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）當地時間周二（6日）就北京冬季奧運會的一次表態，被西方媒體理解為美方「將會」或「考慮」與盟友討論聯手杯葛北京冬奧。但美國國務院急作澄清，強調未有討論過杯葛；而普賴斯亦親於社交媒體補充，「我們沒有關於北京冬奧的任何公告」。

美國國務院官員向媒體發出的一份電郵，強調「我們對2022年冬季奧運的立場並未改變。我們尚未跟任何盟友及伙伴討論過聯合杯葛一事」。

Our position on the 2022 Olympics has not changed. We have not discussed and are not discussing any joint boycott with allies and partners .

美國務院：我們尚未跟任何盟友討論過聯合杯葛

而作為美國國務院發言人的普賴斯，亦於相若時間在Twitter補充，「正如我所說，我們沒有關於北京（冬季）奧運會的任何公告。目前至2022年還有一段路要走，但我們將繼續與盟國和合作夥伴緊密協商，以確定我們共同關心的問題，並建立我們對中國的共同態度」。

As I said, we don’t have any announcement regarding the Beijing Olympics. 2022 remains a ways off, but we will continue to consult closely with allies and partners to define our common concerns and establish our shared approach to the PRC.

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觸發美國國務院今次罕有地澄清立場，是普賴斯當地時間周二（6日）舉行例行簡報會，答問時談及了新疆人權議題；當時有記者問及，美國會否與盟國討論聯合抵制北京冬季奧運會。

路透社引述普賴斯回答說，「我們當然希望討論這一問題……我們當然知道，協調一致的做法不僅會為了我們的利益，也為了我們的盟友和夥伴的利益」。

It is something that we certainly wish to discuss ... it is certainly something that we understand that a coordinated approach will be not only in our interests, but also in the interests of our allies and partners.

路透社把美國國務院這一表態，設定的標題為「美國表示希望與盟國協調參加北京奧運會（U.S. says looking to coordinate participation in Beijing Olympics with allies）」；但一些西方媒體將此理解為美方「考慮（considers）」與盟友一起「杯葛（boycott）」北京冬奧。

是否杯葛京冬奧涉敏感　美國謹慎處理

有外國媒體更形容，這是美方首次表態考慮與盟友共同抵制約十個月後的北京冬奧。但這些演繹，偏離了普賴斯的原話。

事實上，美方如何處理北京冬奧議題，涉及複雜和敏感因素。CNBC報道，雖然美國兩黨都稱要對中國採取更強硬措施，但杯葛行動可能很難達成共識。一名財政部高階官員透露，如果聯合盟國抵制冬奧，可能被解讀成代表美國的「冷戰宣言」。

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責任編輯：鄧國強

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