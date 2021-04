美與盟友共謀杯葛北京冬奧？美國務院急澄清有玄機（第二版）

▲ 美與盟友共謀杯葛北京冬奧?美國務院急澄清有玄機

中美關係緊張未有實質緩和之際,美國國務院發言人普賴斯(Ned Price)當地時間周二(6日)就北京冬季奧運會的一次表態,被西方媒體理解為美方「將會」或「考慮」與盟友討論聯手杯葛北京冬奧。但美國國務院急作澄清,強調未有討論過杯葛;而普賴斯亦親於社交媒體補充,「我們沒有關於北京冬奧的任何公告」。

(新增中國外交部回應)

對於「聯手抵制北京冬奧會」說法,在北京,外交部發言人趙立堅表示,美國國務院發言人已經作出了澄清:美方的表態沒有抵制北京冬奧會的想法。他稱,將體育運動政治化,有違奧林匹克憲章精神,損害的是各國運動員的利益和國際奧林匹克事業,包括美國奧委會在內的國際社會不會接受。中方有信心與各方一道,將2022年北京冬奧會辦成一屆非凡、卓越的奧運盛會。

趙立堅又強調,所謂新疆存在「種族滅絕」的說法,是徹頭徹尾的世紀謊言。中方已經在多個場合介紹過新疆各方面的真實狀況,美方如果執意對事實和真相視而不見,刻意地基於謊言對中國進行攻擊抹黑,是必定要翻車的。這不僅會損害美國自身的信譽和利益,也必將遭到中國人民的堅決反對和中方的有力回應。

美國國務院官員向媒體發出的一份電郵,強調「我們對2022年冬季奧運的立場並未改變。我們尚未跟任何盟友及伙伴討論過聯合杯葛一事」。

Our position on the 2022 Olympics has not changed. We have not discussed and are not discussing any joint boycott with allies and partners .

美國務院:我們尚未跟任何盟友討論過聯合杯葛

而作為美國國務院發言人的普賴斯,亦於相若時間在Twitter補充,「正如我所說,我們沒有關於北京(冬季)奧運會的任何公告。目前至2022年還有一段路要走,但我們將繼續與盟國和合作夥伴緊密協商,以確定我們共同關心的問題,並建立我們對中國的共同態度」。

As I said, we don’t have any announcement regarding the Beijing Olympics. 2022 remains a ways off, but we will continue to consult closely with allies and partners to define our common concerns and establish our shared approach to the PRC.

觸發美國國務院今次罕有地澄清立場,是普賴斯當地時間周二(6日)舉行例行簡報會,答問時談及了新疆人權議題;當時有記者問及,美國會否與盟國討論聯合抵制北京冬季奧運會。

路透社引述普賴斯回答說,「我們當然希望討論這一問題……我們當然知道,協調一致的做法不僅會為了我們的利益,也為了我們的盟友和夥伴的利益」。

It is something that we certainly wish to discuss ... it is certainly something that we understand that a coordinated approach will be not only in our interests, but also in the interests of our allies and partners.

路透社把美國國務院這一表態,設定的標題為「美國表示希望與盟國協調參加北京奧運會(U.S. says looking to coordinate participation in Beijing Olympics with allies)」;但一些西方媒體將此理解為美方「考慮(considers)」與盟友一起「杯葛(boycott)」北京冬奧。

是否杯葛京冬奧涉敏感 美國謹慎處理

有外國媒體更形容,這是美方首次表態考慮與盟友共同抵制約十個月後的北京冬奧。但這些演繹,偏離了普賴斯的原話。

事實上,美方如何處理北京冬奧議題,涉及複雜和敏感因素。CNBC報道,雖然美國兩黨都稱要對中國採取更強硬措施,但杯葛行動可能很難達成共識。一名財政部高階官員透露,如果聯合盟國抵制冬奧,可能被解讀成代表美國的「冷戰宣言」。

