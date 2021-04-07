▲ 拜登推基建怎稱「中國吃了美國午餐」 美媒這樣解讀

美國總統拜登推動2萬億美元振興美國基建大計，再與中國扯上關係。拜登警告，美國午餐會被中國吃掉，又宣稱中國在他任內不會成為領導全球和最富有的國家，因為美國會繼續成長和擴張。美國傳媒指出，利用競爭對手的進步作為警告，是美國冷戰時期的慣用策略。專家也認為，若美國不去大力改善基建和支持數字經濟，美國人的生活會受到大大小小的影響，最終會導致美國失去更多工作崗位。

美聯社文章稱，拜登和民主黨議員推動2萬億美元基建計劃時，指向蓬勃發展、雄心勃勃的中國，他們說中國有可能在全球影響力和能力上迅速超越美國，這是在為國內支出計劃尋找國家安全理由。

拜登政府2萬億美元基建計劃涵蓋交通、能源、製造業、互聯網等領域，旨在讓美國更具競爭力。其論點是，美國如今與中國的競爭，更多在於經濟和科技，而非武器，結果會影響美國的財富增長和影響力，影響到美國在海外捍衛利益的能力，影響到美國人的日常生活。

但拜登政府這套理論至今並未得到共和黨人支持。共和黨人認為計劃充斥不必要的支出項目，加稅最終會損害美國經濟。

拜登不想被吃掉午餐 2萬億藍圖稱這些都不能輸

美國拜登基建怎追中國？美國人要先嚇餐飽才行

美國目前的交通和電力系統，是1960年代甚至更早設計的。美國人現在時常經歷停電、交通延誤等麻煩事，而中國最新的五年規劃則提出，增加數百個機場、火電廠和其他基礎設施項目，此外還有新型數字基礎設施。

文章說，幾乎任何國外旅行經驗豐富的（美國）人，都會觀察到，拜登一再稱中國和其他國家「正吃掉美國午餐」說得無錯。

波士頓大學研究員Min Ye在當地生活了大約20年，她說美國「幾乎每天」都會有某個地方的服務商宣布停電、斷網，自己多年來都感覺不到道路有所升級、巴士路線有所改善，而她由波士頓到紐約探朋友的鐵路也是一直失修。

美國聯邦政府估計，目前有1,800萬美國人沒有連上互聯網。與其他主要經濟體相比，美國互聯網格價顯得高昂。這導致了疫情學校和辦公室關閉下，不少學童和工人都要擠在快餐店外的停車場，借用店內wi-fi來完成網上作業。

美媒：對不起總統 美國午餐早被吃了

拜登憂午餐時 中國曝70萬公里交通網藍圖

對於美國基建發展停濟與中國何干，美聯社表示，利用競爭對手的進步來警告施壓，要求增加基礎設施和研究支出，是美國經過冷戰考驗的策略。過去的美國總統推動發展本國高速公路系統、太空計劃和武器儲備時，都會劍指蘇聯。

美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）中國問題專家希爾曼（Jonathan Hillman）稱，中國在其他國家的基建項目支出，比美國花在自己身上的還要多。中國基建正推動經濟長期繁榮，並在增加中國的自信和國際影響力。

對於中國大力投資基建和數字經濟，希爾曼表示，美國老百姓或會感受到對大大小小的影響，例如有一天或會發現很難再找到適合筆記本電腦的數據線，因為相關設計開始採用中國市場的標準，而不再是美國標準。他指，這最終會導致美國工作崗位更少，這會是對民眾最切身的影響。

原奧巴馬政府白宮國安委中國事務主任哈斯（Ryan Hass）則提醒，拜登政府不應過分誇大中國崛起對美國的威脅，因為中國也面臨債務龐大、人口老齡化和長線生產力下降等問題。哈斯表示，若美國能解決基建等自身問題，就仍然對中國有很強的競爭力。

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責任編輯：連兆鋒