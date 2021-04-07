  • 23°C
香港時間 : 2021407日 (三) 12:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

內地老齡化撞上招工難 年輕人拒製造業寧送外賣

社會熱點 12:04 2021/04/07

分享：

內地疫後復工復產加速推進，惟多地出現「招工難」「用工荒」現象，有企業員工缺口達數百人，即使增加薪水也招不到人。與製造業相比，外賣、快遞等服務行業對90後、00後年輕人吸引力更強。專家認為，年輕人就業觀念發生轉變、勞動密集型產業轉型緩慢是招工難的主要原因。

製造業企業增加薪金 仍招不到人

新華社旗下《經濟參考報》報道，近年中國人口紅利逐漸弱化，勞動力呈現「有限供給」態勢，隨著復工復產加速推進，「招工難」「用工荒」等問題凸顯。一些企業只能不斷放寬年齡要求，或提供更高的薪資。

廣州市中大布匹市場附近不少城中村的街道旁，擠滿了拿著樣衣、舉著招工牌子的製衣廠老闆，甚至排起千米長隊，等著被工人「挑選」。一些老闆稱，眼下製衣工緊俏，儘管日薪較往年提升近兩成，但站了幾天仍招不到幾個人。廣東部分製制衣廠老板說，製衣工的日薪超過500元，最緊缺的車位工、四線工、燙工月薪漲至6000元至1萬元。浙江義烏市一製衣公司總經理說，相較去年，工人的月薪已經上浮近500元，但依然招不到人。

習近平加持的「國民美食」 沙縣小吃帶動30萬人就業？（組圖）

李克強披露2億人「炒散」 靈活就業紓失業壓力 

臥龍電氣（濟南）電機有限公司負責人說，目前員工缺口達400人，但近一個月才招到十幾個合適的人，「許多應聘者難以勝任崗位需求」。廣州某質譜儀器公司負責人稱，優秀人才都被服務行業和互聯網公司搶走，辛苦培養起來的人才也面臨不斷流失的困境。

年輕人看重自由 寧投身服務業

報道還指出，年輕人就業觀念發生轉變，由於製造業工作時間固定、管理制度嚴格、工作環境相對較差，年輕人越來越不願意從事製造業。臥龍電氣車間工人說，現在年輕人從小沒吃過多少苦，工作累一點就開始抱怨，「錢多點少點反倒不重要，他們看重的是自由」。

【大灣區】廣東「派錢」招港青北上就業 額外月給千元津貼

相比起來，外賣、快遞等服務行業對年輕人吸引力更強。阿裡巴巴發布的《2020餓了麼藍騎士調研報告》顯示，2020年，平台騎手（外賣業者）超過300萬人，其中「90後」」佔比近50%。而《2020年00後藍騎士報告》顯示，近一年來，新注冊「00後」藍騎士數量按年增長近2倍，他們更青睞靈活自由的工作，並有近一半人願意把這份工作推薦給同齡人。

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

社會民生 服務 廣州 廣州市 行業 外賣 經濟 人口 就業

上一篇文章

港人符合這些條件 可在內地免費打新冠疫苗

下一篇文章

內地興起這種直播模式 專家：比「吃播」危害更大（第二版）（組圖）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

中國疫苗大突破！國藥新冠疫苗 首獲歐盟GMP認證
中國疫苗大突破！國藥新冠疫苗 首獲歐盟GMP認證
「祝大家清明節快樂」 英國駐上海總領事捱批
「祝大家清明節快樂」 英國駐上海總領事捱批
【台鐵出軌】網曝照片 工程車司機李義祥等人事發後坡上觀看
【台鐵出軌】網曝照片 工程車司機李義祥等人事發後坡上觀看
【台鐵意外】父哭6歲亡女：我可再抱抱她嗎？ 搜救員心酸落淚
【台鐵意外】父哭6歲亡女：我可再抱抱她嗎？ 搜救員心酸落淚
內地興起這種直播模式 專家：比「吃播」危害更大（第二版）（組圖）
內地興起這種直播模式 專家：比「吃播」危害更大（第二版）（組圖）
【台鐵出軌】還原碰撞前4秒 殉職司機拼命鳴笛煞車（有片）
【台鐵出軌】還原碰撞前4秒 殉職司機拼命鳴笛煞車（有片）