內地老齡化撞上招工難 年輕人拒製造業寧送外賣

內地疫後復工復產加速推進，惟多地出現「招工難」「用工荒」現象，有企業員工缺口達數百人，即使增加薪水也招不到人。與製造業相比，外賣、快遞等服務行業對90後、00後年輕人吸引力更強。專家認為，年輕人就業觀念發生轉變、勞動密集型產業轉型緩慢是招工難的主要原因。

製造業企業增加薪金 仍招不到人

新華社旗下《經濟參考報》報道，近年中國人口紅利逐漸弱化，勞動力呈現「有限供給」態勢，隨著復工復產加速推進，「招工難」「用工荒」等問題凸顯。一些企業只能不斷放寬年齡要求，或提供更高的薪資。

廣州市中大布匹市場附近不少城中村的街道旁，擠滿了拿著樣衣、舉著招工牌子的製衣廠老闆，甚至排起千米長隊，等著被工人「挑選」。一些老闆稱，眼下製衣工緊俏，儘管日薪較往年提升近兩成，但站了幾天仍招不到幾個人。廣東部分製制衣廠老板說，製衣工的日薪超過500元，最緊缺的車位工、四線工、燙工月薪漲至6000元至1萬元。浙江義烏市一製衣公司總經理說，相較去年，工人的月薪已經上浮近500元，但依然招不到人。

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臥龍電氣（濟南）電機有限公司負責人說，目前員工缺口達400人，但近一個月才招到十幾個合適的人，「許多應聘者難以勝任崗位需求」。廣州某質譜儀器公司負責人稱，優秀人才都被服務行業和互聯網公司搶走，辛苦培養起來的人才也面臨不斷流失的困境。

年輕人看重自由 寧投身服務業

報道還指出，年輕人就業觀念發生轉變，由於製造業工作時間固定、管理制度嚴格、工作環境相對較差，年輕人越來越不願意從事製造業。臥龍電氣車間工人說，現在年輕人從小沒吃過多少苦，工作累一點就開始抱怨，「錢多點少點反倒不重要，他們看重的是自由」。

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相比起來，外賣、快遞等服務行業對年輕人吸引力更強。阿裡巴巴發布的《2020餓了麼藍騎士調研報告》顯示，2020年，平台騎手（外賣業者）超過300萬人，其中「90後」」佔比近50%。而《2020年00後藍騎士報告》顯示，近一年來，新注冊「00後」藍騎士數量按年增長近2倍，他們更青睞靈活自由的工作，並有近一半人願意把這份工作推薦給同齡人。

責任編輯：尹航

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