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【中國樓市】一季度50城賣地逾7千億元 刷歷史紀錄

經濟脈搏 12:06 2021/04/07

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內地樓市調控趨嚴，惟房企拿地熱情不減。中原地產研究中心統計數據顯示，截至3月31日，50城賣地7020.99億（人民幣，下同），按年增26%，刷新歷史紀錄。

上海賣地超900億 收入居首

據中新社「中新經緯」報道，具體來看，一季度，50城中上海賣地超900億，收入居首；杭州緊隨其後，賣地超700億；廣州賣地超300億，居第三名。在賣地收入增速方面，無錫增​​速最快，按年增長5292.97%。

此外，數據顯示，一季度，共有上海、杭州、廣州、北京、成都、寧波、武漢、南京、蘇州、鄭州、東莞、溫州、天津、西安、長沙、紹興、福州、無錫、南通、佛山、重慶等21城賣地收入超百億。

中原地產首席分析師張大偉表示，整體看，一年賣3次地消息逐漸開始影響土地市場，3月各地土地市場供應減少，預計4月份可能井噴，但土地價格依然高位。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進預計，後續地市行情活躍和房企的心態等有關。一方面，一二線城市集中供地政策相繼落地，客觀上拿地機會增大。另一方面，從拿地成本和「三道紅線」等角度看，部分房企可能會更強調到三四線城市拿地，畢竟土地總價相對低。但無論房企心態如何，預計今年地方政府供地節奏會加快，客觀上對土地交易行情的活躍有積極作用。

貝殼研究院認為，土地側「兩集中」在22城加快落地速度，對於市場的影響更為深遠。下一步，熱點城市土地市場整體大幅上漲的推動力將趨弱。

12家房企拿地超百億

房企拿地方面，中原地產研究中心統計數據顯示，一季度，有12家房企拿地超百億。具體來看，綠城中國、保利發展、建發、招商局、融創中國、万科拿地均超200億。華潤置地、海外發展、綠地控股、濱江房產、碧桂園、新城控股拿地金額均超百億。

張大偉分析稱，2021年初，整體房企拿地依然積極，特別是融資難度降低，經濟全面復甦，資金相對寬鬆下，房企拿地積極性逐漸提高，多地再次出現高溢價率土地成交，土地市場熱度持續提升。各地市場繼續復甦，目前看大部分城市已經逐漸恢復到了疫情前的平均水平，房企積極補充庫存。

從房企融資來看，中指研究院數據顯示，2021年3月，相較於海外債，房企更多發行國內信用債進行市場融資。具體來看，3月房地產信用債發行規模為714.41億元，較2月190.71億元大幅增長。從融資成本來看，信用債融資成本下降，其中信用債平均利率為4.51%，按月下降0.81個百分點。

在張大偉看來，疫情對房企的資金鍊影響雖然大，但國內融資難度降低，部分企業拿地積極性再次提高。

【中國樓市】22市今年賣地收入突破500億 部份地價創新高

責任編輯：蒯宇澄

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