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港人符合這些條件 可在內地免費打新冠疫苗 

社會熱點 12:44 2021/04/07

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港人符合這些條件 可在內地免費打新冠疫苗 

新冠疫苗接種在內地全面展開，長期在內地生活、符合條件的港人亦可受惠，獲免費接種。國家衛健委公布關於在內地港澳民眾接種新冠疫苗的通知。其中提及，自願接種者要符合兩個條件的其中一項：持有公安部門製發的港澳居民居住證，又或內地醫療保險參保憑證。

符合上述條件者，通常是長期在內地生活、學習或工作的港澳人士。

根據國家衛生健康委員會官網，這份通知也提到，在內地各類學校工作和學習的港澳籍師生接種疫苗政策，與內地師生同等對待。

【新冠疫苗】國家衛健委：60歲及以上長者納入接種群組

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通知並稱，不在上述接種範圍的港澳民眾，原則上不納入在內地免費接種疫苗範圍。「如今後開放自費接種疫苗，可在知情自願的前提下參加自費接種」。

通知又說，港澳民眾在內地接種疫苗後出現異常反應的，有關救治和補償政策原則上與內地居民保持一致。

港澳民眾接種後如有不良反應 也可獲補償

這份通知是國務院應對新冠病毒肺炎疫情聯防聯控機制綜合組，向各省、自治區、直轄市及新疆生產建設兵團應對新冠病毒肺炎疫情聯防聯控機制（領導小組、指揮部），以及國務院應對新冠病毒肺炎疫情聯防聯控機制各成員單位發出。

國務院台灣事務辦公室發言人朱鳳蓮3月底曾在國台辦例行記者會上表示，在內地台灣民眾接種新冠疫苗事宜，已納入內地全人群免費接種工作的統一部署，有關政策和具體安排會盡快公布。

另外，國家衛健委公布，內地周二（6日）新增12例新冠肺炎確診，其中境外移入10 例，本土2例則都在雲南。

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責任編輯：鄧國強

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