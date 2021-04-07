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【新疆棉花】李寧波鞋炒至近5萬元 官媒斥不容打愛國幌子炒作

經濟脈搏 13:16 2021/04/07

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新疆棉花風波持續，Nike、Adidas等多個運動品牌遭內地民眾抵制，國產品牌則受到追捧。內媒報道指，李寧、安踏等國產品牌甚至出現炒賣熱潮，一款發售價為1499元（人民幣，下同）的李寧球鞋，曾在內地網購平台「得物 App」上掛出48889元的價格，漲幅達31倍。

網購平台下架23款國產波鞋

隨著輿論發酵，多家官媒發聲斥炒鞋行為，新華社批評借機哄抬「國貨」價格是自斷門路。中央政法委旗下「長安劍」喊話：「愛國主義怎容投機倒把」。「得物App」昨日（6日）發聲明稱，平台目前有23對波鞋，因賣家所標價格波動較大而下架處理，並對3名賣家採取封禁措施。

「得物」表示，經核查，此次涉及的三款球鞋，即「李寧韋德之道4全明星銀白款」（原價為1,499 元人民幣；最高標價達 4,8889 元人民幣）、「李寧韋德之道 7 wow 7 The Moment超越限量款粉色款」（原價為 1,699 元人民幣；最高標價為 2,9999 元人民幣）和「安踏哆啦A夢聯名休閒板鞋白黑款」（原價為 499 元人民幣；最高標價為 4,599 元人民幣）。

聲明指，這三款球鞋的價格均為平台賣家個人所設定，且在賣家設定的價格下並無買家成交或極少有買家成交。目前，針對這三款中賣家所標價格波動過大的球鞋，已進行下架處理。

「得物」又指，除上述三款球鞋，平台另發現20款球鞋存在賣家所標價格波動較大的問題，對這些球鞋都做了下架處理，並對3名涉嫌惡意影響商品標價波動的賣家採取封禁措施。聲明清單顯示，這20款球鞋中李寧佔12款，安踏佔3款，361度佔4款，匹克佔1款。

「得物」強調，平台將會增加對賣家異常標價的監測，對賣家標價波動過大的商品，會第一時間做相關處理。一旦發現惡意操縱價格的賣家，將進行包括下架商品、封號等在內的嚴肅處理。

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政法委：愛國不需理由 但要理性

中央政法委昨在旗下「長安劍」發文，指「愛國主義是凝聚人心的旗子，經不起消費亦不容綁架」，批評有炒鞋客打著愛國旗號，將國產球鞋炒到畸形地步，是對愛國主義精神的無理消費。文章又強調，炒鞋是違法歧途，不論是故意虛構價格，還是散佈消息哄抬物價，都屬違法行為，法律不會心慈手軟。文章又提到，愛國不需理由，但要理性，指「炒鞋鬧劇，該收場了！」

《新華社》5日亦發評論文章批評，如果因為「炒鞋」令球鞋愛好者買不到想要的球鞋，進而讓國產品牌失去消費者的信任，無異於「竭澤而漁」，「自斷國產品牌升級之路」，又指對當前一些網絡平台借機哄抬價格的行為，品牌方應當盡快動起來，維護品牌形象，網路監管部門也應積極作為加強監管和引導，維護市場秩序，為「國貨」發展創造良好環境。

央廣網發表評論文章《打著愛國幌子的「炒鞋熱」，必須遏制！ 》稱，炒鞋本質上都是投機行為，是擊鼓傳花式的資本遊戲。現如今，炒鞋早已形成一條灰色產業鏈，背後可能涉嫌非法集資、金融詐騙、非法傳銷等涉眾型經濟金融違法行為。部分第三方支付機構為炒鞋平台提供分期付款等加槓桿服務，助長了金融風險。此外，由於操作黑箱化、部分消費者不理智等，容易引發群體性事件。評論稱，必須通過嚴格監管和積極引導，堅決遏制炒鞋風氣蔓延，讓「鞋穿不炒」成為社會共識，讓球鞋潮流回歸文化本身。

《人民日報》亦發文指「鞋是用來穿的，不是用來炒的」，認為從某種程度上講，炒鞋可以說是在消費廣大消費者的愛國心，提出監管部門應該「堅決出手，遏制這種瘋狂的做法及歪風邪氣」。

公開資料顯示，得物APP的商品種類覆蓋潮流服飾、球鞋、手表、配飾等，平台聚集了一大批熱愛球鞋、潮流服飾和潮流文化的愛好者。3月24日，得物APP發表公告表示「國家利益高於一切，對Nike商品進行無期限下架」，並於3月25日起生效。

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