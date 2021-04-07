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美國權力支柱或被撼動？從數字人民幣一馬當先說起

國情動向 13:55 2021/04/07

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數字人民幣正在內地試行，國家十四五規劃（2021-2025）亦有至少兩處提及這一戰略，包括穩妥推進數字貨幣研發、積極參與數字貨幣技術標準制定等。美國《華爾街日報》注意到中國在打造數字人民幣方面，在主要經濟體中一馬當先，並稱美國一項權力支柱或被撼動。

究竟數字人民幣的定義是什麼？《華爾街日報》指出，內地儘管已出現貨幣虛擬化，例如信用卡、Apple Pay、和微信（WeChat）等一些支付應用，都降低了對紙幣或硬幣的需求；但這些只是讓貨幣以電子方式流動；而中國正推動的數字人民幣，則是進一步把法定貨幣變成「計算機代碼」。

而數字人民幣也不像比特幣等加密貨幣，因後者存在於傳統的全球金融體系之外、且是匿名性的；而前者則是中國發出的數字化法定貨幣，且受官方監管。

數字人民幣  對沖「美元武器化」

《華爾街日報》把數字人民幣的研發，與中國一千年前走出硬幣時代、發明了紙幣：北宋「交子」比擬起來，暗指其具有劃時代意義。

港人在內地也能用數字人民幣 可用香港手機號匿名註冊

【數字人民幣】六大國有銀行開始推廣數字人民幣錢包

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當中，數字人民幣不受由美元主導的全球金融體系制約，而且還可以弱化美國制裁的影響；這種對貨幣的重新構想，可能會撼動美國權力的一根支柱。

報道引述分析人士和經濟學家稱，數位化本身，不會使人民幣成為美元在銀行間電匯方面的競爭對手，但數字人民幣可能會在國際金融體系的邊緣地帶受到歡迎。

這一幕倘若出現，報道指，只要數字人民幣成為經濟滯後國家人士的國際轉賬選項，哪怕是有限的國際使用，也可能弱化美國制裁措施的影響。值得注意是，美國越來越多地對中國公司或個人實施制裁。

中國及一些國家  以此應對制裁令

據報，全球有逾2.1萬家銀行都需要美元來開展業務。作為美元發行國，美國長期以來一直要求了解重大跨境貨幣流動的情況。華盛頓方面由此能夠禁止銀行與個人和機構進行交易，從而將個人和機構凍結在全球金融體系之外。有批評者稱，這種做法為「美元武器化」。

美國目前正以這種美元武器化手段，對北韓、伊朗、緬甸等多國作出制裁；而該制裁名單上中國人士的名字迅速增多，目前已達250多人。

易綱：數字人民幣測試已有逾400萬宗交易 涉逾20億人幣

全球首款！華為Mate 40支持數字人民幣硬件錢包 無網絡可交易

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中國政府如成功推動數字人民幣國際化使用，並在設計上不受全球金融體系制約，這不僅能對沖美國的制裁，還或會動搖美元自二戰以來的全球金融體系「王者」地位，這就如亞馬遜公司（Amazon）顛覆零售業、Uber衝擊出租車行業一樣。

長期擔任美國外交官，同時是駐中國大使熱門人選的伯恩斯（Nicholas Burns）也曾形容，「中國削弱了我們的制裁籌碼，給我們製造了一個難題」。

美政界人士：中國削弱了我們制裁籌碼

最近幾周，美國財長耶倫（Janet Yellen）和美國聯邦儲備委員會主席鮑威爾（Jerome H. Powell）在談及數字人民幣的數位化法定貨幣，對美元的影響時，他們紛說正在認真研究這個問題，包括有朝一日推出數字美元是否有意義。

【數字人民幣】市民首測熱情不高 專家料暫難取代微信及支付寶

數字人民幣挺進農村 一個優勢令它比支付寶更易普及

至於中國人民銀行數字貨幣研究所所長穆長春直言，「為了保護自己的貨幣主權和法幣地位，我們需要未雨綢繆」。

報道也重申，數字人民幣除能在對沖對美元地位產生效用外，也將使中國政府能夠實時追蹤個人消費情況，以及資金的流向。

【數字人民幣】深圳全國首試數字人民幣　派千萬元紅包促消費

【數字人民幣】人行主管媒體：中國法定數字貨幣具備落地條件

責任編輯：鄧國強

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