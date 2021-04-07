山東艦國產航母武器首曝光  央視告訴你「萬發炮」有多強（有片）

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美與盟友共謀杯葛北京冬奧？美國務院急澄清有玄機（第二版）
中美地緣政治角力白熱化，美軍羅斯福號航母（USS Roosevelt）戰鬥群日前再進入南海之際，中央電視台首次披露中國第一艘自行研製航母－－山東艦的諸多資料，包括公開其內部畫面、以及武器系統諸如「萬發砲」。此舉頗有展示肌肉的意味。
山東艦2019年12月服役，約有20多層樓高，長度約300多米，面積相當於3個足球場。外媒曾稱，該艦能搭載36架可夜降的殲-15艦載機。
央視報道，艦上共有3000多個船艙，上船新兵第一課就是記住自己的房間位置，以免迷路。山東艦內部採社區化管理，五臟俱全，有圖書館、郵局與超市，裡頭分成一個個小社區，船員除了用餐時前往固定區域，平日工作、洗衣服、生活與睡覺都在小社區內完成。
艦上共有3000多個船艙 仿似迷宮
殲-15戰機是該航艦的主要武器，戰機尾翼上有非常醒目鯊魚標誌，綽號取為「飛鯊」。殲-15擁有可折疊機翼，新增鴨前翼，配裝有兩台大功率發動機。
此外，殲-15對增升裝置、起落裝置和攔阻鉤等系統進行了全新設計，讓這架戰機有穩定的著艦性能。2017年殲-15新增夜間起降技術，讓這艘航母有全天候作戰能力。
艦載戰鬥機的性能決定航母的戰鬥力，飛行員更是重點培訓對象。海軍艦載航空兵某部飛行員王小龍表示，對艦載機而言最難的是著陸，航母飛行甲板只有普通飛機跑道的十分之一，寬度只有幾十米。同時，艦載機在著陸的時候需和阻攔索相連，在瞬間將200多公里時速降到零，操控難度不言而喻。
一分鐘可發射近萬發 與敵艦近距搏擊
山東艦的武器系統也罕見地曝光，山東艦的反導艦砲主要用於攔截反艦導彈，特點是發射速率高，一分鐘可以達到近萬發，所以稱為「萬發砲」，主要用於攻擊突破艦載機及航母屬艦的「漏網之魚」。
報道也公開了山東艦的駕駛室。山東艦航海部門中尉劉健豪說，山東艦上的方向盤有「四兩撥千斤」的作用，其操作不是靠舵手一個人就可完成，需要多個部門、多個戰位協同配合才能完成操作。
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責任編輯：鄧國強
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