菅義偉訪美傳敲定印太版「一帶一路」 日站隊美國牽制中國？

美國總統拜登(Joe Biden)預定本月16日與日本首相菅義偉於白宮會晤。日經報道指,美日擬推出印太版「一帶一路」投資計劃,並於兩國元首會晤時達成初步協議,及制定相關指導準則,試圖制衡中國的「一帶一路」倡議。

日經新聞周二(6日)報道,拜登與菅義偉預定於16日在兩人會晤時,達成印太版「一帶一路」投資計劃的初步協議。該投資計劃旨在支持印太區推動高水準基建,將涵蓋第5代行動通訊(5G)、氫能發電等先進科技,以試圖對抗制衡中國的「一帶一路」倡議。

報道指,印太版「一帶一路」的指導準則的綱要,將包括列出投資先決條件、研擬執行計劃制度及培養當地人才的建議事項等。兩國亦將制定採購標準和維護規定,降低技術外洩風險。

報道又指,美日計劃達成一協議,攜手擴大海外基建合作計劃,希望能透過提出「讓各大組織與企業遵循的清晰綱要」( a clear framework for organizations and businesses to follow),取得印太國家信任,使兩國在與中國對亞太影響力的競爭中取得優勢。

報道引述亞洲開發銀行(Asian Development Bank)推算,2016到2030年間,亞洲發展中國家在基礎建設上,需要約26萬億美元的投資;而中國則已透過低成本基建來擴大其在有關國家中的影響力。對美日而言,這將抵觸兩國「印太自由開放」的概念。

日美將推動半導體供應領域合作

另據日經新聞周三(7日)報道,日美兩國已開始協調半導體供應領域的合作,並將設立有相關政府部門參與的工作組,以推進研發和生産體制的職能分工。

報道指,兩國首腦爭取於16日的會晤中達成相關協定,並將確認「建立分散型供應鏈」的重要性,討論構建生産基地不偏重於台灣與中國大陸等風險較高的地區之體制。

報道又指,兩國將討論推行在日設立共同研究基地等合作;美方亦可能要求日本在對華出口管制方面提供協助,而目前日本並未如美國般對輸出中國的技術作限制。

另外,據報日本國家安全保障局和經濟産業省等將參與有關工作組,與美國國家安全委員會(NSC)及商務部等展開磋商,首要任務為梳理兩國供應鏈現時面臨的風險。

日經認為,日本在生産負責運算處理的「邏輯半導體」等的方面落後,但在圖像傳感器等領域保有優勢。若在半導體營收方面已落後的日本有關產業,能在當局主導下加強與美企合作,將有助其東山再起。

