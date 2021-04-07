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財政部：逐步提高直接稅比重 推進房地產稅立法

經濟脈搏 16:46 2021/04/07

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財政部財稅司司長王建凡表示，要逐步提高直接稅的比重，健全以所得稅、財產稅為主體的直接稅體系，逐步提高其在稅收收入的比重，有效發揮直接稅籌集財政收入、調節收入分配和穩定宏觀經濟的作用，夯實社會治理基礎。要進一步完善綜合與分類相結合的個人所得稅制度，積極穩妥推進房地產稅立法和改革。

國務院新聞辦今日舉行貫徹落實「十四五」規劃綱要發布會，王建凡表示，健全地方稅、直接稅體係是完善中國現代稅收制度的重要內容。而中國直接稅比重從2011年的28.4%提高到去年34.9%。

應對疫情的減稅降費政策有序退出 

財政部部長助理歐文漢表示，對去年出台應對疫情的階段性減稅降費政策，分類調整，有序退出。適當延長小規模納稅人減徵增值稅等政策的執行期限，保持對經濟恢復的必要支持力度，對涉及疫情防控、保供等臨時性、應急性政策，到期以後停止執行。

歐文漢表示，繼續堅持政府過緊日子，嚴控一般性支出。加強對欠發達地區和困難地區的保障，轉移支付進一步向中西部地區和困難地區傾斜。加強對基層的保障，最大限度下沉財力，完善縣級基本財力保障機制。

他又表示，要持續完善法定債務管理，嚴控高風險地區新增債券規模，堅決遏制隱性債務增量，穩妥化解隱性債務存量。

防範化解地方債風險

歐文漢指出，截至去年底，中國地方政府債務餘額25.66萬億元人民幣，全國政府債務餘額佔GDP比重45.8%，低於60%的國際警戒線，風險可控。

他提到，「十四五」時期根據財政政策逆周期調節需要等，合理確定政府債務規模，防範化解地方債風險，絕不允許通過新增隱性債務上新項目鋪新攤子。

責任編輯：蒯宇澄

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