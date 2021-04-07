趙立堅以「美國人權五宗罪」駁新疆議題　排第一是這個（第二版）

▲ 趙立堅以「美國人權五宗罪」駁新疆議題 排第一是這個

新疆議題中美角力升級，美方日前宣稱，針對新疆議題向中國採取的行動，是「有意義的」。中國外交部發言人趙立堅周三（7日）在例行記者會答問時，指美方孜孜不倦炮製涉華人權謊言，並反指美國歷史在人權議題上，犯下了五宗罪行。

（新增末段回應土耳其外交事件）

中國外交部記者會上，有記者提問，美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）於6日稱，美方就新疆議題對中國採取的措施，是「有意義的」。中方對此有何評論？

趙立堅：美方孜孜不倦炮製涉華人權謊言

趙立堅回應表示，中方多次說過所謂新疆「種族滅絕」是荒謬至極的世紀謊言，美方越是孜孜不倦地炮製涉華人權謊言，偽裝成人權衛士，越說明它對自己積重難返的人權狀況心虛不已，只能靠將髒水潑向別人以轉移視線，這套蒙蔽世人的伎倆不會得逞。

他指出，美國的「人權遮羞布」早已遮不住其作過的惡，歷史和現實都已記錄下它侵犯人權的條條罪狀。他並列舉：

內地推La La Land式新疆歌舞片 柔性回應民族議題？（附央視fb全片連結）

華春瑩：20多國使節正參訪新疆 親眼肯定中國人權成就

第一宗罪，殖民主義。美國歷史上對印第安人進行系統性種族清洗和大屠殺，犯下罄竹難書的種族滅絕罪行和反人類罪。美國在建國後近百年時間裡，通過西進運動，大肆驅逐屠殺印第安人，美國印第安人人口從15世紀末的500萬驟減至20世紀初的25萬。

第二宗罪，種族主義。在美國，種族主義是全面性、系統性、持續性的存在。聯合國消除種族歧視委員會早就指出，美國非洲裔在健康、就業、教育和公平審判等方面的權利，面臨系統性的種族主義。疫情暴發以來，針對亞裔的仇恨犯罪，從去年3月以來增長了150%。

第三宗罪，輸出動亂。2001年以來，美國在全球約80個國家以反恐之名發動的戰爭、開展的軍事行動，奪去了超過80萬人的生命，其中平民約33萬人。阿富汗、伊拉克、敘利亞等許多國家幾千萬人流離失所。

第四宗罪，干涉主義。美國多年來打著「人權高於主權」的旗號，無視聯合國憲章、尊重國家主權和不干涉內政原則，對主權國家大打出手。美國還對有關發展中國家實施單邊制裁，導致嚴重人道主義危機。「試問覆巢之下，焉有完卵？若國家主權淪喪，人權又怎能保障？」

第五宗罪，雙重標準。他反問，美國政府又是如何對待本國穆斯林的呢？911事件後，一些美國城市的穆斯林社區甚至發生打砸、洗劫清真寺的極端行為，穆斯林群體成為白人暴徒的襲擊對象。2017年，美國上屆政府發布「禁穆令」，使美國成為世界上唯一專門針對穆斯林群體頒布禁令的國家。美國一項民調顯示，逾80%受訪者認為穆斯林在美國面臨歧視。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

華春瑩：美911後讓幾千萬穆斯林家破人亡 6點駁涉新疆指控

彭博評新疆棉「硬仗」：中國為保紡織出口 或要增進口棉取代

趙立堅說，長期以來，美國一邊自欺欺人，標榜自己是所謂的人權楷模，一邊肆無忌憚在人權問題上玩弄雙重標準，將人權作為維護自身霸權的工具。中方奉勸美方放下傲慢與偏見，正式檢視自身存在的嚴重人權問題，並採取切實措施加以改進，而不是對別的國家指手劃腳，說三道四。

趙立堅反駁：土耳其有人爲恐怖分子張目

另一方面，土耳其傳召中國駐當地大使劉少賓，就中國大使館針對當地政治人物的社交網站帖文提出交涉。

土耳其兩名反對黨人物－－在野「好黨（IYI Party）」黨魁阿克謝內爾，以及屬於另一在野黨「共和人民黨（Republican People's Partytisi）」的安卡拉市長亞瓦什，日前在社交網貼文「悼念」1990年新疆巴仁鄉暴亂事件－－中國政府一直把該事件定性為武裝暴亂、恐怖暴力事件。

中國外交官批加拿大「走狗」惹議 杜魯多續關注新疆問題

新疆機械採棉壯觀畫面曝光 趙立堅： 難道強迫機器勞動？（有片，組圖）

中國大使館其後在Twitter發文回應，堅決反對及強烈譴責任何人挑戰中國主權，中方保留作出正當回應權利。

趙立堅在例行記者會答問時回應事件，指對日前土耳其個別人士在Twitter上公然爲恐怖分子張目，挑戰中國主權和領土完整，甚至公然煽動分裂中國的錯誤言論，中國駐土耳其使館第一時間闡明了中方的嚴正立場，中國駐土耳其使館的有關回應完全正當合理，無可指責。

【新疆棉花】華為小米等加入抵制 踢走Nike及adidas官方App

【新疆棉花】陳冠希潮牌CLOT與Nike切割？品牌這樣回應

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解