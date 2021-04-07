中美軍事角力升級 美艦穿越台海 解放軍東部戰區跟蹤監視（第二版）

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趙立堅以「美國人權五宗罪」駁新疆議題 排第一是這個（第二版）
中美角力持續之際，美軍麥凱恩號導彈驅逐艦周三（7日）「例行」通過台灣海峽，解放軍東部戰區表示全程跟蹤監視。
外電報道，這適逢近來有更多解放軍軍機進入台灣西南空域，遼寧艦航母編隊近日也在台灣周邊海域訓練。
遼寧艦近日台灣周邊海域訓練
這是美國總統拜登上任後，美艦第4度通過台海。美國海軍聲明，這展現美國對自由開放印太地區的承諾，重申美軍將繼續在國際法允許的地方執行飛行、航行及其他任務。台灣的軍方稱，美艦航經台海由南向北行駛，期間全程掌握周邊海空域相關動態，狀況正常。
解放軍東部戰區新聞發言人張春暉表示，美艦此舉向「台獨」傳遞錯誤信號，蓄意干擾破壞地區局勢，危害台海和平穩定，對此堅決反對。戰區部隊將嚴密防範警戒，隨時應對一切威脅挑釁，忠實履行擔負的職責使命。
路透社報道，近來有更多解放軍軍機進入台灣西南空域。
據台灣的國防部公布，今日解放軍有15架次軍機進入台灣西南空域。另台灣傳媒報道，台灣西南空域今日清晨時份，出現美國、中國大陸、台灣軍機同時在台灣西南空域相互監控場景。據悉，美軍EP-3E偵察機經巴士海峽前往大陸沿海抵近偵察，解放軍派出3批飛機起飛監控；由於解放軍軍機已進入台灣「防空識別區」，台灣的空軍也派出戰機升空警告驅離。
此外，遼寧艦航母編隊近日也在台灣周邊海域訓練，中國海軍表示，這有利提高維護國家主權、安全、發展利益的能力，今後將按計劃常態組織類似演訓活動。
責任編輯：林佩怡
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