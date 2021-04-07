  • 23°C
香港時間 : 2021407日 (三) 23:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中美軍事角力升級 美艦穿越台海 解放軍東部戰區跟蹤監視（第二版）

國情動向 22:52 2021/04/07

分享：

中美角力持續之際，美軍麥凱恩號導彈驅逐艦周三（7日）「例行」通過台灣海峽，解放軍東部戰區表示全程跟蹤監視。

外電報道，這適逢近來有更多解放軍軍機進入台灣西南空域，遼寧艦航母編隊近日也在台灣周邊海域訓練。

遼寧艦近日台灣周邊海域訓練

這是美國總統拜登上任後，美艦第4度通過台海。美國海軍聲明，這展現美國對自由開放印太地區的承諾，重申美軍將繼續在國際法允許的地方執行飛行、航行及其他任務。台灣的軍方稱，美艦航經台海由南向北行駛，期間全程掌握周邊海空域相關動態，狀況正常。

解放軍東部戰區新聞發言人張春暉表示，美艦此舉向「台獨」傳遞錯誤信號，蓄意干擾破壞地區局勢，危害台海和平穩定，對此堅決反對。戰區部隊將嚴密防範警戒，隨時應對一切威脅挑釁，忠實履行擔負的職責使命。

中美撞機事件20周年 美軍現在兵棋推演「經常都輸」

劍指中國？美日印澳法聯合軍演 京回應

路透社報道，近來有更多解放軍軍機進入台灣西南空域。

據台灣的國防部公布，今日解放軍有15架次軍機進入台灣西南空域。另台灣傳媒報道，台灣西南空域今日清晨時份，出現美國、中國大陸、台灣軍機同時在台灣西南空域相互監控場景。據悉，美軍EP-3E偵察機經巴士海峽前往大陸沿海抵近偵察，解放軍派出3批飛機起飛監控；由於解放軍軍機已進入台灣「防空識別區」，台灣的空軍也派出戰機升空警告驅離。

此外，遼寧艦航母編隊近日也在台灣周邊海域訓練，中國海軍表示，這有利提高維護國家主權、安全、發展利益的能力，今後將按計劃常態組織類似演訓活動。

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

解放軍20架次軍機入台灣西南空域 不滿美台簽備忘錄？
2021/03/26
解放軍20架次軍機入台灣西南空域 不滿美台簽備忘錄？
白皮書：中美軍力2040年將對等 美擬太平洋建新特遣隊 （組圖）
2021/03/26
白皮書：中美軍力2040年將對等 美擬太平洋建新特遣隊 （組圖）
劍指中國？美日印澳法聯合軍演 京回應
2021/04/06
劍指中國？美日印澳法聯合軍演 京回應
日美海軍東海聯演 日媒：欲牽制中國（組圖）
2021/03/31
日美海軍東海聯演 日媒：欲牽制中國（組圖）
中美撞機事件20周年 美軍現在兵棋推演「經常都輸」
2021/04/01
中美撞機事件20周年 美軍現在兵棋推演「經常都輸」
政治 中美關係 國防 軍事 拜登 兩岸關係 國際法 國務院台灣事務辦公室 解放軍 台灣

下一篇文章

趙立堅以「美國人權五宗罪」駁新疆議題　排第一是這個（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

美國權力支柱或被撼動？從數字人民幣一馬當先說起
美國權力支柱或被撼動？從數字人民幣一馬當先說起
劍指中國？美日印澳法聯合軍演 京回應
劍指中國？美日印澳法聯合軍演 京回應
山東艦國產航母武器首曝光 央視告訴你「萬發炮」有多強（有片）
山東艦國產航母武器首曝光 央視告訴你「萬發炮」有多強（有片）
中國不吃美國一套 伊朗與中東也是示範單位
中國不吃美國一套 伊朗與中東也是示範單位
趙立堅以「美國人權五宗罪」駁新疆議題　排第一是這個（第二版）
趙立堅以「美國人權五宗罪」駁新疆議題　排第一是這個（第二版）
美與盟友共謀杯葛北京冬奧？美國務院急澄清有玄機（第二版）
美與盟友共謀杯葛北京冬奧？美國務院急澄清有玄機（第二版）