國際專家聯署促再查病毒起源 京曾指溯源應多國多地開展

世衛報告指武漢華南海鮮市場並非疫情最初來源，新冠病毒也「極不可能」透過實驗室引入人類。來自歐、美、澳、日的24位科學家聯署發表公開信說，世衛的研究受到政治干擾，要求就病毒源頭再進行調查，包括在沒有北京參與的可能性下進行。

在北京，聯合專家組中方組長梁萬年曾表示，中國沒有給原始數據假設和提法不成立。外交部也強調，溯源工作應在多國多地開展。

24名國際專家指 世衛研究受政治干擾

據路透社報道，來自歐洲，美國，澳洲和日本的24位科學家和研究人員在一封公開信中說，世衛的研究受到政治干擾。信中指，世衛的研究是基於未發表的中國研究得出結論，而關鍵記錄和生物樣本「仍然無法獲得」。

起草這封信的大西洋理事會智囊團高級研究員梅茨（Jamie Metzl）表示，需要更多調查，可能要在沒有中國的參與下再進行研究。

他還稱，中國應該披露可以反駁「病毒由實驗室洩漏」這一假設的信息。他說：「中國擁有正在保存哪些病毒的數據庫...正在做的工作有實驗室記錄」，「實際上有各種各樣的科學家在從事這項工作，而我們卻無法獲得這些信息。」

稍早前，美國等14國也發聲關切世衛報告，指這項研究拖延甚久以及未能取得全部資料。此外，美國和歐盟還要求繼續調查。世衛總幹事譚德塞本月初表示，世衛願意再派工作組及專家前往中國。

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在北京，聯合專家組中方組長梁萬年回應指，中國沒有給原始數據假設和提法不成立，指中外專家掌握的信息不存在差異。數據是否完整是科學問題，「從現在的知識水平，從現在的條件，我們該收集的，都在努力收集了。」

外交部還表示，中方為世衛專家組在武漢的順利工作提供了必要協助，強調溯源工作應在多國多地開展。

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世衛發表研究報告：武漢華南海鮮市場不是疫情的最初來源

責任編輯：尹航

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