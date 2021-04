拜登談中國怒拍講台：你們半年後就會報道他們超前！

美國總統拜登繼續向國內推銷2萬億美元基建大計,再一次以中國基建投資來比較,警告美國已經落後。拜登今次演講可謂語氣和勁頭十足,他向傳媒形容:「你們在未來6至8個月都會報道中國與其他國家正在超前。」78歲的拜登講到自己那曾經是世界領袖的國家「下降」時,顯得怒氣衝衝。拜登更說:「美國不再投資,已不再是世界領袖」,並用手大力拍講台,發出一聲響。

拜登周三(7日)在白宮演講推動美國基建與就業計劃,25分鐘內2次提及中國,其中一次他更稱這是脫稿演講。拜登說:

「這(原本)不是我演詞的一部分,但我答應你們,你們在未來6至8個月都會報道,中國和世界其他國家正在為未來投資方面超前我們。」

(It's not part of my speech, but I promise you, you're all going to be reporting over the next six to eight months how China and the rest of the world is racing ahead of us in the investments they have in the future.)

拜登稱,中國正嘗試主宰未來,投資於高科技、量子電腦,並把大量金錢投入於應對癌症和阿茲海默症(老人痴呆症)。「這就是一個國家的基建。」

拜登美國基建大計至今得不到共和黨人支持,後者主張大市場小政府,並認為開銷太大。

拜登則表示:「美國已不再是世界領袖,因為我們不在投資。」(America's no longer leader of the world because we're not investing.)說到此時,拜登用右手猛力拍了一下演講台,聲響比他演講的聲音還大。

拜登稱,美國過去投資比重佔國內生產總值(GDP)2.7%,但現在只有0.7%。「當我們投資時我們是世界領袖,我不明白為甚麼我們搞不清這一點。」(When we were investing it we were the leader in the world. I don't know why we don't get this.)

拜登說到這裏更變得怒氣衝衝,不斷用手勢比劃:

「(美國是)其中一個為數不多,過去25年研發投資佔GDP比率下降的主要經濟體,下降!美利堅合眾國!那曾經領導世界!」

(One of the only few major economies in the world whose public investment in research and development has declined as a percentage of GDP in the last 25 years, declined! The United States of America! That led the world!)

拜登演講內第2次提及中國時,將基建問題扯上了中美制度競爭:

「你們是否覺得中國會等一下才投資數字基建和研究開發?我答應你他們不會等。他們相信美式民主制度太慢、太多局限、太分化,跟不上進度。我們不可承受證明他們正確。」

(Do you think China is waiting around to invest in this digital infrastructure or in research and development? I promise you they are not waiting. But they're counting on American democracy to be too slow, too limited, and too divided to keep pace... We can't afford to prove them right.)

對於拜登多次以中國來作比較,推動沒有直接關係的美國基建,美聯社較早前指出,利用競爭對手的進步來對美國國內警告施壓,要求增加基礎設施和研究支出,是美國經過冷戰考驗的策略。過去的美國總統推動發展本國高速公路系統、太空計劃和武器儲備時,都會劍指蘇聯。

責任編輯:連兆鋒