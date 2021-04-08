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中美稀土戰打到格陵蘭？北極圈一場選舉為此火澆油

國情動向 11:34 2021/04/08

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中美稀土資源角力不斷升溫之際，大半位於北極圈、曾是丹麥殖民地的格陵蘭島，當地一場選舉或為此火上澆油。由於反對礦業開採的左翼政黨大勝，能牽頭籌組聯合政府，預計中國稀土巨頭盛和資源控股在格陵蘭的一個稀土礦項目，有可能泡湯；這亦意味，中國在當地與美國的資源、地緣影響力競賽中，有可能暫時失利。

格陵蘭（Greenland）是世界最大島，面積逾210萬平方公里（相當於近2000個香港）、五份四面積位處北極圈；其曾是丹麥的殖民地、丹麥王國框架內的自治國，自2008年公投後，成為內政獨立的自治區，只有外交、國防與財政相關事務仍由丹麥代理。

格陵蘭島因氣候變化，礦產資源開採變得更容易。近年來，美國、中國和歐盟一直圍繞著此地爭奪影響力。

中資公司的稀土開採計劃　或因格陵蘭選舉泡湯　

華爾街日報報道，中國稀土巨頭盛和資源控股股份有限公司（滬：600392）和一家澳洲公司，原準備開發格陵蘭島南部海岸的一個礦場，這裡含有稀土和鈾等資源。而中國政府試圖通過該項目，加強在全球稀土資源領域的力量。

事實上，根據擁有該項目勘探許可證的澳洲公司Greenland Minerals稱，項目位於格陵蘭島的Kvanefjeld山區，預計產量將佔到全球稀土產量的10%。

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但中資公司這個項目，未受當地普遍民眾歡迎。報道指，項目的特許開採權中包含鈾礦，當地人擔心鈾礦可能會污染該地區原始的自然景觀和農場。該項目還預計，將使格陵蘭島的二氧化碳排放量增加45%。

而當地時間周三舉行的格陵蘭大選，為中資這個項目更添陰霾。格陵蘭支持環保的左翼政黨「因紐特人共同體（Inuit Ataqatigiit）」在此次選舉中以37%的得票率名列第一，為該黨34歲的領導人埃格德（Mute Egede）組建聯合政府鋪平了道路。

中美都對格陵蘭資源有興趣　競爭漸漸激烈

因紐特人共同體的成員拉森（Aaja Chemnitz Larsen）說，選舉結果給了她的政黨強有力的授權反對該項目。拉森說，「如果項目繼續推進，將給格陵蘭帶來毀滅性的後果」。

外界預料這次選舉結果或對中國、美國、俄羅斯在北極圈的地緣政治及資源競爭，造成微妙的影響。

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事實上，《華爾街日報》2019年曾報道，美國對格陵蘭的資源亦深感興趣。時任總統的特朗普（Donald Trump）曾私下向顧問詢問，美國是否可以買下格陵蘭，這表達對其豐富資源和地緣政治重要性的興趣。

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而幾個月後，一個由白宮國家安全委員會、國務院和國防部工作人員組成的代表團造訪了該島；格陵蘭政府之前已嚴詞拒絕特朗普關於收購該島的提議，但去年，美國在首府努克（Nuuk）開設了一個領事館。

美不欲中國在當地投資基建　怕影響美國安全

而美國多年來亦被指阻截中國，在格陵蘭拓展影響力。2016年，中國一家國企打算收購格陵蘭一座廢棄海軍基地；丹麥派出四名海員前往該地居住，打消了中方的念頭。

中國怎不打稀土牌讓美國「顫慄」？彭博社舉一例揭玄機

中美撒哈拉爭奪這種資源   重要性不亞於稀土（組圖）

而2017年，中國一所公立大學宣布將在格林蘭島上建造一架極地研究天線；格陵蘭政府則表示沒有批准這個提議，甚至沒有聽說過，該項目陷入停滯。

報道指，當年中國這些計劃，引起了美國五角大樓的警覺；美方擔心，一旦格陵蘭島無法償還貸款，中國政府就可能控制當地具有戰略意義的機場跑道，從那裡只需幾個小時就能飛抵美國東海岸。

而近年來，美國正與中國爭奪對這個位於北美洲東北，北冰洋和大西洋之間島嶼的影響力。

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責任編輯：鄧國強

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