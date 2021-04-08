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【新冠肺炎】雲南再增11宗確診 瑞麗市委書記防疫失職遭撤職

國情動向 11:27 2021/04/08

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據官方通報，內地全境周三（7日）新增確診病例24宗，其中11宗本土病例全部來自雲南。報道指，瑞麗市委書記因防疫失職，周四（8日）被云南省紀委處以撤職降級處分。

國家衛生健康委員會官網通報，內地全境周三新增24宗新冠肺炎確診，其中本土病例11宗，全部來自雲南，當中有6名患者為緬甸籍。該省另亦新增1宗無症狀感染者病例。

【新冠疫情】內地本土零確診斷纜 雲南瑞麗增6確診開展全員檢測（第二版）

【新冠疫苗】中國疫苗日產量達500萬劑 官媒：建最大免疫屏障

據通報，周三另有境外輸入病例13宗，分別為上海9宗、內蒙古1宗、江蘇1宗、廣東1宗、陝西1宗。

另外，截至周三24時，雲南全省現有確診病例為79宗，其中境外輸入佔3宗，本土佔76宗；無症狀感染者則有44宗，其中境外輸入佔19宗，本土佔25宗；患者均在定點醫療機構隔離治療和醫學觀察。

另據新華社引述雲南省紀委省監委周四通報指，日前，雲南省紀委省監委對德宏州委常委、瑞麗市委書記龔雲尊，因在疫情防控工作中嚴重失職失責問題，遭雲南省委立案調查。

通報指，經有關部門調查，發現瑞麗市在約半年時間內，連續3次爆發新冠疫情；又強調，「3·29」疫情事件「嚴重衝擊和破壞了全國、全省疫情防控大局，嚴重衝擊和影響了該省經濟社會發展和工作大局」。

據此，雲南省紀委省認為龔雲尊作為時任市委書記，當負主要領導責任。因此，經省委同意，決定對龔雲尊處以「撤銷黨內職務、政務撤職」處分，降為一級調研員。

內地30日再出現新冠肺炎本土病例，全部本土確診皆來自雲南瑞麗市，令內地多日本土零確診記錄「斷纜」。就此，內地官媒日前曾公開批評瑞麗市當局未有吸取教訓，「守好國門」。

雲南再確診10本土新冠病例 均在瑞麗全民檢測發現

世衛將啟動第二階段新冠病毒溯源 願再派專家赴華

責任編輯：黃良潤

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