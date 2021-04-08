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2020年內地城市GDP陸續揭曉 23城逾萬億深圳排第三

經濟脈搏 11:32 2021/04/08

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內地城市2020年經濟數據陸續出爐，GDP百強城市經濟總量超72萬億元（人民幣，下同），佔全國比重超七成。超過萬億大關的城市增至23個，比上年增加6個，前十強城市分別是上海、北京、深圳、廣州、重慶、蘇州、成都、杭州、武漢、南京。

據內媒第一財經報道，2020年，百強城市GDP之和達720,481.25億元，佔全國的比重為70.9%，比上年約提升0.5個百分點。這也顯示經濟總量大的城市，集聚資源和人口的能力進一步提升。

分析指，隨著城市化加速發展，人口向中心城市集聚，以及中心城市通過行政區劃調整，合並周邊的地級市、縣級市，各種因素下，未來百強城市佔比會進一步提升。

具體來看，GDP超過5,000億元的城市有45個；超過萬億大關的城市增至23個，比上年增加6個，6個新晉城市分別為泉州、濟南、合肥、南通、西安和福州。前十強城市分別是上海、北京、深圳、廣州、重慶、蘇州、成都、杭州、武漢、南京。

至於第一經濟大省廣東，共有10個城市進入百強行列，佔其21個地市的比例不足一半，是東南沿海省份中入圍比例最低的，這與廣東存在的區域差距較大緊密相關。數據顯示，10個城市中，有8個城市來自珠三角地區，其中深廣佛莞四城GDP之和佔全省的三分二。

雖然入圍比例低，但廣東有3城進入20強，深圳和廣州更是位列第三、四位。報道指出，現代服務業的引領作用突出，這也是近年來珠三角新興產業、高新產業快速發展的重要動力源。

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責任編輯：尹航

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