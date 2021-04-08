椰樹集團申「國宴飲料」商標遭駁回 此前因廣告涉低俗被立案

▲ 椰樹集團申請「國宴飲料」商標被駁回

海南椰樹集團的廣告因涉低俗成分，被官方點名批評及下架，當地監管部門也隨即立案調查。北京法院5日公布判決書指，椰樹集團申請註冊「國宴飲料」商標的訴訟，已被該院正式駁回。該集團的椰汁曾被用作招待外賓，過去一段長時間內，曾以「國宴飲料」自居並將印在包裝上。

椰樹集團去年底申請註冊「國宴飲料」商標被國家知識產權局拒絕後，隨即向後者提出訴訟。椰樹集團指，訴爭商標屬於該集團的延伸性商標，整體視覺效果、呼叫、含義等與中國國家名稱未構成相同或者近似，相關公眾能夠對訴爭商標進行有效識別，不會造成混淆和誤認，不存在欺騙性，訴爭商標是集團的系列商標之一，經過使用和宣傳已經在業內獲得了較高知名度和影響力。集團要求法院撤銷國家知識產權局的決定，並判令重新做出決定。

法院認為，判斷有關標誌是否構成具有其他不良影響的情形時，應當考慮該標誌或者構成要素是否可能對中國政治、經濟、文化、宗教、民族等社會公共利益和公共秩序產生消極、負面影響，訴爭商標的使用情況一般不予考慮。法院決定判決駁回椰樹集團的訴訟請求，並讓其負擔案件受理費。

▲ 椰樹椰汁曾用作招待外賓，並長期以「國宴飲料」自居

椰樹集團已經壟斷椰汁行業30餘年，目前佔據著國內的90%市場份額。椰樹椰汁因曾作為接待外賓的專用飲料，據稱接待了逾200個國家的國家政要和賓客，一度被吹捧為「國宴飲料」。但本次結果也在外界意料之內，因為貴州茅台也申請過類似「國酒」、「茅台國宴」商標，但經歷10多年拉鋸戰後失敗收場。

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責任編輯：陳建錫

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