海南自貿港再迎政策利好 放寬民航醫藥等市場准入

博鰲論壇召開（4月18至21日）前夕，海南自貿港再迎政策利好，包括放寬文化、教育、民用航空業、體育、種業等市場准入，並優化金融領域、商業航天領域市場准入。

A股海南自貿港板塊拉升，葫蘆娃、華聞集團、海德股份漲停，海航投資漲超2%，羅牛山、海汽集團、海南礦業等跟漲。

國家發改委和商務部今日（8日）聯合發布《關於支持海南自由貿易港建設放寬市場准入若干特別措施的意見》，涉及5大領域，共22項具體措施。

創新藥「隨批隨進」 不額外設市場准入要求

意見指出，創新醫藥衛生領域市場准入方式，支持開展互聯網處方藥銷售，意見稱，在博鰲樂城國際醫療旅遊先行區建立海南電子處方中心（為處方藥銷售機構提供第三方信息服務），對於在國內上市銷售的處方藥，除國家藥品管理法明確實行特殊管理的藥品外，全部允許依托電子處方中心進行互聯網銷售，不再另行審批。

同時，加大對藥品市場准入支持。對註冊地為海南的藥企，在中國境內完成Ⅰ-Ⅲ期臨床試驗並獲得上市許可的創新藥，鼓勵海南具備相應條件的醫療機構按照「隨批隨進」的原則直接使用，有關部門不得額外設置市場准入要求。

意見又指，支持海南高端醫美產業發展，鼓勵知名美容醫療機構落戶樂城先行區。此外，支持設立海南醫療健康產業發展混改基金。對混改基金支持的戰略性重點企業上市、併購、重組等，證監會積極給予支持。

金融方面，將優化海南金融領域市場准入和發展環境，支持證券、基金等金融機構落戶海南。同時，鼓勵發展醫療健康、長期護理等商業保險，支持多種形式養老金融發展。

放寬海南種業市場准入

將探索將國產網絡遊戲試點審批權下放海南，支持海南發展網絡遊戲產業。放寬海南種業市場准入，簡化審批促進種業發展。

在放寬民用航空業准入方面，支持5G民航安全通信、北斗、廣播式自動監視等新技術在空中交通管理、飛行服務保障等領域應用；鼓勵社會資本投資通用航空、航油保障、飛機維修服務等領域。

在布局新能源汽車充換電基礎設施建設方面，支持海南統一規劃建設和運營新能源汽車充換電新型基礎設施，放寬5G融合性產品和服務的市場准入限制，推進車路協同和無人駕駛技術應用。

文化方面，支持建設海南國際文物藝術品交易中心。引入藝術品行業的展覽、交易、拍賣等國際規則，組建中國海南國際文物藝術品交易中心。鼓勵國內外知名拍賣機構在交易中心開展業務。此外，亦將推動海南教育領域准入放寬，支持國內知名高校在海南陵水國際教育先行區或三亞等具備較好辦學條件的地區設立國際學院，服務「一帶一路」建設。

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國家發展改革委體改司司長徐善長指出，特別措施的「特別」之處體現在，是為海南自貿港建設量身打造的措施。二是著眼於特別措施不設條框，在「管得住」的前提下，切實放寬文化、醫療、教育等行業准入準營門檻，千方百計破除壁壘，有效充分激發市場主體活力。

三是著眼於匯聚全球資源。在百年未有之大變局之下，制定出台支持海南自貿港建設放寬市場准入特別措施，能夠向全球投資者和消費者展示中國改革開放的決心。

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責任編輯：蒯宇澄

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