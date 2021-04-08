研究：科興新冠疫苗對巴西變種病毒50%有效

巴西聖保羅大學公布，醫院員工接種科興疫苗後，染疫有症狀的確診病例比未接種者低50.7%至73.8%。另一項亞馬遜州研究顯示，該疫苗對巴西變種病毒株P.1有50%的免疫效用。巴西已有逾2,144萬人至少接種一劑疫苗，其中九成人使用科興。惟該國疫情仍然嚴岋，單日死亡數字在本月6日更刷新紀錄。

該研究分析了聖保羅大學醫院逾2萬名員工在接種兩劑疫苗2至5周後的確診病例；第一劑與第二劑疫苗施打間隔為21至28天。據研究，醫院1月開始為員工接種時，有51名員工確診，3月底完成疫苗接種後，有46名員工確診。但如果醫院的感染情況和同期當地的趨勢相同，員工確診人數應達到175人。

有關結果表明，醫院員工集體接種疫苗前，新冠病毒感染率和當地民眾一樣，但第二劑疫苗接種二周後，有症狀的確診病例較市內的新增病例平均減少50.7%。而在第2劑疫苗接種的5周後，醫院員工新增病例較當地民眾減少73.8%。但醫院負責人指，研究僅為了解疫苗的實際效用，非臨床試驗的有效性。

另一項針對亞馬遜州首府Manaus逾6.7萬名醫療衛生人員進行的研究顯示，科興疫苗對在當地發現的新型冠狀病毒巴西變種病毒株P.1具50%的有效率。研究小組負責人Júlio Croda指，該結果令人安心，即使變種病毒株P.1成為巴西的主要病毒株，當地仍可繼續使用科興疫苗來控制疫情。

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責任編輯：陳建錫

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