  • 24°C
香港時間 : 2021408日 (四) 13:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

研究：科興新冠疫苗對巴西變種病毒50%有效

社會熱點 12:28 2021/04/08

分享：

巴西聖保羅大學公布，醫院員工接種科興疫苗後，染疫有症狀的確診病例比未接種者低50.7%至73.8%。另一項亞馬遜州研究顯示，該疫苗對巴西變種病毒株P.1有50%的免疫效用。巴西已有逾2,144萬人至少接種一劑疫苗，其中九成人使用科興。惟該國疫情仍然嚴岋，單日死亡數字在本月6日更刷新紀錄。

該研究分析了聖保羅大學醫院逾2萬名員工在接種兩劑疫苗2至5周後的確診病例；第一劑與第二劑疫苗施打間隔為21至28天。據研究，醫院1月開始為員工接種時，有51名員工確診，3月底完成疫苗接種後，有46名員工確診。但如果醫院的感染情況和同期當地的趨勢相同，員工確診人數應達到175人。

有關結果表明，醫院員工集體接種疫苗前，新冠病毒感染率和當地民眾一樣，但第二劑疫苗接種二周後，有症狀的確診病例較市內的新增病例平均減少50.7%。而在第2劑疫苗接種的5周後，醫院員工新增病例較當地民眾減少73.8%。但醫院負責人指，研究僅為了解疫苗的實際效用，非臨床試驗的有效性。

另一項針對亞馬遜州首府Manaus逾6.7萬名醫療衛生人員進行的研究顯示，科興疫苗對在當地發現的新型冠狀病毒巴西變種病毒株P.1具50%的有效率。研究小組負責人Júlio Croda指，該結果令人安心，即使變種病毒株P.1成為巴西的主要病毒株，當地仍可繼續使用科興疫苗來控制疫情。

港人符合這些條件 可在內地免費打新冠疫苗 

中國疫苗大突破！國藥新冠疫苗 首獲歐盟GMP認證

責任編輯：陳建錫

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

外交 疫情 大學 聖保羅 巴西 中國 疫苗 冠狀病毒 科興

下一篇文章

椰樹集團申「國宴飲料」商標遭駁回 此前因廣告涉低俗被立案
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

內地老齡化撞上招工難 年輕人拒製造業寧送外賣
內地老齡化撞上招工難 年輕人拒製造業寧送外賣
港人符合這些條件 可在內地免費打新冠疫苗
港人符合這些條件 可在內地免費打新冠疫苗
中國疫苗大突破！國藥新冠疫苗 首獲歐盟GMP認證
中國疫苗大突破！國藥新冠疫苗 首獲歐盟GMP認證
【台鐵出軌】還原碰撞前4秒 殉職司機拼命鳴笛煞車（有片）
【台鐵出軌】還原碰撞前4秒 殉職司機拼命鳴笛煞車（有片）
【台鐵出軌】網曝照片 工程車司機李義祥等人事發後坡上觀看
【台鐵出軌】網曝照片 工程車司機李義祥等人事發後坡上觀看
內地興起這種直播模式 專家：比「吃播」危害更大（第二版）（組圖）
內地興起這種直播模式 專家：比「吃播」危害更大（第二版）（組圖）